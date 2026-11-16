സകലതിനും വില കൂടുന്നു; വെള്ളുത്തുള്ളി 350 കടന്നു, ഇടപെടാതെ സർക്കാർ
വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ വിപണിയിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താത്തത് കേരളത്തിൽ വൻ വിലക്കയറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് വില റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിക്കുകയാണ്.
അരിക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും വില ഉയരുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ദുസഹമാക്കുന്നു. ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് വിലക്കയറ്റത്തിൽ മുൻപിൽ. ചില്ലറ വിപണിയിൽ ചെറിയ ഉള്ളി വില കിലോഗ്രാമിന് 180 മുതൽ 200 രൂപ വരെയും വെളുത്തുള്ളി വില ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് 280 മുതൽ 360 രൂപ വരെയും ഉയർന്നത് ഉപഭോക്താക്കളെയും ഹോട്ടൽ വ്യവസായത്തെയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
കേന്ദ്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലക്കയറ്റമുണ്ടായ 15 ഇനങ്ങളിൽ 12 എണ്ണവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ്. ഒക്ടോബറിൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിലക്കയറ്റത്തോത് രണ്ട് വർഷത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കായ 6.09 ശതമാനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, കേരളത്തിലെ പണപ്പെരുപ്പം അതിലും ഉയർന്ന് 6.22 ശതമാനത്തിലേക്കാണ് കുതിച്ചത്. ഒക്ടോബറിൽ 80-90 രൂപ നിരക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിവിലയാണ് നവംബർ പകുതിയോടെ ഇരട്ടിയിലധികം വർദ്ധിച്ച് 200 രൂപയിലെത്തിയത്.