ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026
തമിഴ് നടൻ ജീവയുടെ പിതാവും പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവുമായ ആർ ബി ചൗധരി വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു



ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026 (08:09 IST)
സൂപ്പര്‍ ഗുഡ് ഫിലിംസിന്റെ സ്ഥാപകനും പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിര്‍മാതാവുമായ ആര്‍ ബി ചൗധരി വാഹനാപകടത്തില്‍ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീം തന്നെയാണ് മരണവാര്‍ത്ത അറിയിച്ചത്. ഒരു രാജസ്ഥാനി കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച രത്തന്‍ലാല്‍ ഭഗത് റാം ചൗധരിയെന്ന ആര്‍ ബി ചൗധരി സിനിമയില്‍ എത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് സ്റ്റീല്‍, എക്‌സ്‌പോര്‍ട്ട്, സ്വര്‍ണാഭരണ ബിസിനസുകളാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. 80കളുടെ അവസാനം നിര്‍മാതാവിന്റെ കുപ്പായമണിഞ്ഞ ആര്‍ബി ചൗധരി മലയാളത്തില്‍ ആദിപാപവും ലയനവുമെല്ലാം നിര്‍മിച്ചാണ് സജീവമായത്. 1990ല്‍ പുതുവസന്തം എന്ന സിനിമ നിര്‍മിച്ചുകൊണ്ട് തമിഴിലും സജീവമായി. 90 ലേറെ സിനിമകള്‍ ആര്‍ ബി ചൗധരി നിര്‍മിച്ചു. ഇതില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും തമിഴ് സിനിമകളാണ്.


സൂപ്പര്‍ എന്നായിരുന്നു ആര്‍ ബി ചൗധരിയുടെ നിര്‍മാണകമ്പനിയുടെ പേര്. ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹനുമായി ചേര്‍ന്നായിരുന്നു ചൗധരി ആദ്യ സിനിമകള്‍ നിര്‍മിച്ചത്. പിന്നീട് ഈ കൂട്ടുക്കെട്ട് പിരിഞ്ഞെഞ്ഞിലും ഗുഡ്‌നൈറ്റിന്റെ ഗുഡ് ചൗധരി തന്റെ നിര്‍മാണകമ്പനിയുടെ പേരിനൊപ്പം ചേര്‍ത്തു. തമിഴിനും മലയാളത്തിനും പുറമെ തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി സിനിമകളും നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടന്‍ ജീവ മകനാണ്.


