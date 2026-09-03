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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (07:02 IST)

I'M Game Social Media Responses Live Updates: ദുൽഖറിന്റെ തിരിച്ചുവരവോ? 'ഐ ആം ഗെയിം' ആദ്യപ്രതികരണങ്ങൾ അറിയാം

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (07:07 IST)
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I M Game Social Media Review

I'M Game First Show Review: മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദുൽഖർ സൽമാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ആർ.ഡി.എക്‌സിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഐ ആം ഗെയിം' (I'M Game) ഇന്നുമുതൽ തിയറ്ററുകളിൽ..! 
 
ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ 
 
കേരളത്തിലെ രാവിലെ ഒൻപതിനാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം' ആദ്യ ഷോ. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 2.76 കോടിയാണ് ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്. 
 
അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ
 
മലയാളത്തിന് പുറമേ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലും 'ഐ ആം ഗെയിം' റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓണം റിലീസ് ആയി ഓഗസ്റ്റ് 20 നാണ് നേരത്തെ റിലീസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ റിലീസ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിലേക്ക് നീട്ടുകയായിരുന്നു. 
 
പ്രതീക്ഷയോടെ സംവിധായകൻ 
 
സിനിമ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് സംവിധായകൻ നഹാസ് പറഞ്ഞു. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ താൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമെന്നും നഹാസ് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 
ദുൽഖറിന്റെ ചൂതാട്ടം 
 
ചൂതാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം' പറയുന്നത്. ആക്ഷന് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രത്തിൽ ചൂതാട്ടത്തിൽ അമിതമായ കമ്പമുള്ള ഡാൻ ജോൺ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ദുൽഖർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 
 
നഹാസ് ഹിദായത്തിന്റെ കഥയ്ക്ക് സജീർ ബാബ, ബിലാൽ മൊയ്ദു, ഇസ്മയിൽ അബൂബക്കർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ. ആദർശ് സുകുമാരൻ, ഷബാസ് റഷീദ്, സജീർ ബാബ എന്നിവർ ചേർന്ന് സംഭാഷണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. Also Read: കാന്തപുരത്തിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിനെതിരായ വിമർശനം പിൻവലിച്ച് സതീശൻ
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
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