KIIFB ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് അന്വേഷണത്തെ കേരള സര്ക്കാര് രാഷ്ട്രീയവല്ക്കരിക്കുന്നുവെന്ന് പിണറായി വിജയന്
KIIFB ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് അന്വേഷണത്തെ കേരള സര്ക്കാര് രാഷ്ട്രീയവല്ക്കരിക്കുന്നുവെന്ന് പിണറായി വിജയന്
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂരിലും പാലക്കാട്ടും കെ.ഐ.ഐ.എഫ്.ബി (KIIFB) സഹായത്തോടെയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് നടപടികളില് വിജിലന്സ് അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നീക്കം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കായി കേരള സര്ക്കാര് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് ആരോപിച്ചു. ഇത് വ്യാവസായിക വികസനത്തെയും തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെയും തകിടം മറിച്ചേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാര് തെറ്റായ ഒരു പ്രചാരണം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയും തുടര്ന്ന് വകുപ്പുതല അന്വേഷണമോ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോര്ട്ടോ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വിജയന് പ്രസ്താവനയില് ആരോപിച്ചു. വിജിലന്സ് ആന്ഡ് ആന്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറോയെ (VACB) രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണിതെന്നും വികസന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.