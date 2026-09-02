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  4. Iam interersted to participate in Bigboss season 8 says Rahul Easwar
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (16:17 IST)

ബിഗ് ബോസിൽ പോകാൻ താത്പര്യമുണ്ട്, പുരുഷ ആക്റ്റിവിസത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കും: രാഹുൽ ഈശ്വർ

ഓണ്‍ലൈന്‍ മീഡിയയുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായാണ് ഇക്കാര്യം രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ പറഞ്ഞത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (15:54 IST)
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ബിഗ്‌ബോസില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍. അതിനൊരു അവസരം ലഭിച്ചാല്‍ അത് തീര്‍ച്ചയായും വിനിയോഗിക്കുമെന്നും ബിഗ്‌ബോസില്‍ അവസരം ലഭിച്ചാല്‍ പുരുഷ ആക്റ്റിവിസത്തിനെ പറ്റിയാകും താന്‍ പ്രധാനമായും സംസാരിക്കുകയെന്നും രാഹുല്‍ പറയുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ മീഡിയയുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായാണ് ഇക്കാര്യം രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ പറഞ്ഞത്.
 
ബിഗ്‌ബോസ് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. വിളിച്ചാല്‍ തീര്‍ച്ചയാകും പോകും. കാരണം അത് വലിയൊരു സ്‌പേസാണ്. അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കില്‍ പുരുഷ ആക്റ്റിവിസമാകും ഞാന്‍ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക.  നിങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി കേട്ടാല്‍ താല്പര്യമുള്ള കാര്യം പറയാം. അതിശക്തനായ സാക്ഷാല്‍ എബ്രഹാം ഖുറേഷി എബ്രഹാമിനെ പോലും ജയിലിലിടുന്നത് ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വ്യാജ പരാതിയിലാണ്. എബ്രഹാം ഖുറേഷിയായി അഭിനയിച്ച ലാലേട്ടനൊപ്പം ബിഗ്‌ബോസ് പൊലൊരു വേദിയില്‍ പുരുഷാവകാശ പ്രശ്‌നങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ അത്തരമൊരു അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ എനിക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും. രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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