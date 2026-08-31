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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (13:09 IST)

200 കോടി തിളക്കത്തിൽ നിവിൻ പോളി; ഇഴഞ്ഞ് 'ഖലീഫ'

Nivin Pauly 200 CR, Bethlehem Kudumba Unit Box Office Collection, Nivin Pauly 200 CR Movies, Bethlehem Kudumba Unit Box Office Collection report
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (13:12 IST)
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ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ ഇഴഞ്ഞ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ചിത്രം 'ഖലീഫ'. അതേസമയം നിവിൻ പോളി ചിത്രം ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് മെഗാഹിറ്റിലേക്ക്. 
 
ഖലീഫ വീണു 
 
റിലീസ് ചെയ്തു 11-ാം ദിനം പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം ഖലീഫ നേടിയ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 93 ലക്ഷം. സാക്‌നിൽക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആകെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 19.57 കോടിയാണ്. ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 22.65 കോടി. ഓവർസീസ് ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് 19.50 കോടി നേടി. ചിത്രത്തിന്റെ ആകെ കളക്ഷൻ 40 കോടിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. 
 
ഖലീഫ ഹിറ്റാകുമോ? 
 
വിദേശത്ത് അടക്കം ഷൂട്ടിങ് നടന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ ഖലീഫയ്ക്ക് ചെലവ് കൂടുതലാണ്. ഏതാണ്ട് 40 കോടിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ബജറ്റ്. വാണിജ്യപരമായി തിയറ്റർ ഹിറ്റാകണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് 10 കോടിയെങ്കിലും ഇനിയും കളക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.
 
നിവിൻ 200 കോടി ക്ലബിൽ ! 
 
നിവിൻ പോളിയെയും മമിത ബൈജുവിനെയും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഗിരീഷ് എ.ഡി.സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' 200 കോടി ക്ലബിലെത്തി. റിലീസ് ചെയ്ത് പത്താം ദിനം 2,669 ഷോകളിൽ നിന്നായി 10.40 കോടിയാണ് ചിത്രം കളക്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 85 കോടി കടന്നു. ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 100 കോടി. ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ചിത്രം 100 കോടിക്കടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിവിൻ പോളിയുടെ ആദ്യ 200 കോടി ചിത്രമാണിത്. 
ലോകയെ മറികടന്നു 
 
അതിവേഗം 200 കോടി നേടുന്ന മലയാള സിനിമകളിൽ ലോകഃയെ ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് മറികടന്നു. 13 ദിവസംകൊണ്ടാണ് ലോകഃയുടെ നേട്ടമെങ്കിൽ 11 ദിവസം കൊണ്ട് ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് ആ നേട്ടത്തിലെത്തി. 200 കോടിയിൽ അതിവേഗം എത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്. അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച എംപുരാൻ ആണ് ഒന്നാമത്. ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് 200 കോടി ക്ലബിലെത്തിയ ദൃശ്യം 3 ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. Also Read: പകരത്തിന് പകരം; യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് ഇറാൻ, വീണ്ടും യുദ്ധം?
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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