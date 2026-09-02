Toxic Box Office: 'ടോക്സിക്' പരാജയമോ? തിയറ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര നേടി?
Toxic Box Office: റിലീസ് ദിനത്തിൽ നൂറ് കോടിക്ക് മുകളിൽ നേടിയ ടോക്സിക് ബോക്സ്ഓഫീസിൽ വീഴുന്നു. റിലീസിന് ശേഷമുള്ള ഏഴാം ദിവസം ചിത്രത്തിന് നേടാൻ സാധിച്ചത് 7.85 കോടിയാണ്. ഇതുവരെയുള്ള ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 274.25 കോടി. ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 229.60 കോടി. വേൾഡ് വൈഡായി ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷൻ 315 കോടി.
ടോക്സിക്കിന് ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു
വിശാൽ ചതുർവേദിയുടെ ഹനുമാൻ അൻഷ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ടോക്സിക്കിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറച്ചത്.
കെ.ജി.എഫ് ഫ്രാഞ്ചൈസ്
80 കോടിയിൽ നിർമിച്ച യാഷിന്റെ കെ.ജി.എഫ് 80 കോടി കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. 100 കോടിയിലാണ് കെ.ജി.എഫ് 2 ഒരുക്കിയത്. 1,215 കോടിയാണ് കെ.ജി.എഫ് 2 വേൾഡ് വൈഡായി കളക്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ടോക്സിക് ഏതാണ്ട് 500 കോടി ചെലവഴിച്ച ചിത്രമാണ്. നിലവിൽ 400 കോടിയിലേക്ക് എത്താൻ തന്നെ ചിത്രം ഇഴയുകയാണ്. അതിനാൽ ബോക്സ്ഓഫീസിൽ പരാജയമാകാനാണ് സാധ്യത.