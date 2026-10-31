'പരിധികള് ലംഘിക്കപ്പെടരുത്': ബിരുദദാന ചടങ്ങിലെ എസ്എഫ്ഐ പ്രതിഷേധത്തെ വിമര്ശിച്ച് മന്ത്രി റോജി ജോണ്
കൊച്ചി: മഹാരാജാസ് കോളേജില് നടന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങിനിടെ എസ്.എഫ്.ഐ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെ കേരള മന്ത്രി റോജി എം. ജോണ് വിമര്ശിച്ചു. ചടങ്ങിന് ശേഷം അവരുടെ ആശങ്കകള് കേള്ക്കാമെന്ന് താന് ഉറപ്പുനല്കിയിരുന്നിട്ടും എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവര്ത്തകര് അക്കാദമിക് പരിപാടി തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മഹാരാജാസ് കോളേജില് നടന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങിനിടെ കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്വകലാശാലയിലെ എസ്.എഫ്.ഐ നേതാക്കളെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തതില് പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രവര്ത്തകര് രംഗത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നത്. തുടര്ന്ന് ജോണ് തന്റെ പ്രസംഗം പാതിവഴിയില് അവസാനിപ്പിച്ച് വേദിയില് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.
വൈസ് ചാന്സലര് സിസ തോമസിനെ വിദ്യാര്ത്ഥികള് കൈയേറ്റം ചെയ്തതായും സിന്ഡിക്കേറ്റ് യോഗം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായും ആരോപണമുയര്ന്നതിനെത്തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇവര്ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ബിരുദദാന ചടങ്ങിലെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനിടെ, സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എസ്.എഫ്.ഐ. പ്രവര്ത്തകര് ബാനറുകളും പ്ലക്കാര്ഡുകളും ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു. തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതായി വ്യക്തമാക്കിയ സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, പ്രസംഗം തുടരുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാല് പ്രസംഗം അവസാനിക്കാറായപ്പോള് ചില പ്രവര്ത്തകര് വേദിക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും സസ്പെന്ഷന് നടപടികളില് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. റാങ്ക് ജേതാക്കള്ക്ക് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഉപഹാരങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള ബിരുദദാന ചടങ്ങുകള് പൂര്ത്തിയാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാന് താന് പ്രവര്ത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ജോണ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.