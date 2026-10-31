  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Case against Valarmathi
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (11:53 IST)

വളർമതി ഒന്നാം പ്രതി; സമരക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് സതീശൻ സർക്കാർ

Valarmathi against VD Satheesan
Written By: WEBDUNIA
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (12:53 IST)
google-news
എൽ.പി.എസ്.ടി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്‌സ് നടത്തുന്ന സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. സമരക്കാർക്കെതിരെ സതീശൻ സർക്കാർ കേസെടുത്തു. സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്തതിനാണ് കേസ്. 
 
സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മെയിൻ ഗേറ്റ് ഭാഗത്ത് പ്രതിഷേധ ജാഥ നടത്തിയതിനാണ് കേസെടുത്തത്. തിരിച്ചറിഞ്ഞ എട്ട് പേർക്കെതിരെയും കണ്ടാലറിയാവുന്ന 50 പേർക്കെതിരെയുമാണ് കേസ്. സമര സമിതി നേതാവ് വളർമതിയെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എൽപിഎസ്ടി സമരത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിൽ പ്രതികരണവുമായി തലമുണ്ഡനം ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു വളർമതി. 
 
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഉറപ്പ് തന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തുടർച്ചയായി നുണ പറയുകയാണെന്നും എൽ.പി.എസ്.ടി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരോപിച്ചു. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിലുള്ള പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചെന്നും പൊലീസ് ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്ന് കേസെടുക്കുകയാണെന്നും സമരസമിതി നേതാവ് വളർമതി വിമർശിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കടുത്ത അവഗണനയാണ് തങ്ങൾ നേരിടുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് തലമുണ്ഡനം ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നതെന്നും വളർമതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അടുത്ത ലേഖനം
പരസ്യമായി അസഭ്യവർഷം; അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ വിമർശനം ശക്തം

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യത

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതആര്‍ക്കും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നിലയില്‍ അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാകും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാവുക.

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു120 അംഗ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് നടന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻ

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻമുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ടീം വിടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെ ഹാര്‍ദ്ദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് ഡീലുകളെ വിലയിരുത്തി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ആര്‍ അശ്വിന്‍.

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ സോഫി സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍.

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

പരസ്യമായി അസഭ്യവർഷം; അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ വിമർശനം ശക്തം

പരസ്യമായി അസഭ്യവർഷം; അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ വിമർശനം ശക്തംതൃശൂർ അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സി.എൽ.ജോൺസനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം ശക്തം. പരസ്യമായി അസഭ്യ വർഷം നടത്തുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇത്രയും നിലവാരം കുറഞ്ഞ നേതാവ് പ്രസിഡന്റായി തുടരുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് തന്നെ നാണക്കേടാണെന്ന വിമർശനം ശക്തമായിരിക്കുന്നത്.

'കേരളത്തിൽ അഞ്ച് കോടി AC വിറ്റു'; മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എയറിൽ

'കേരളത്തിൽ അഞ്ച് കോടി AC വിറ്റു'; മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എയറിൽമണ്ടത്തരങ്ങളിലൂടെ പലവട്ടം പുലിവാല് പിടിച്ച വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് വീണ്ടും എയറിൽ. കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം മാത്രം അഞ്ച് കോടി AC വിറ്റുവെന്നാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തം.

ശബരിമല: തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്

ശബരിമല: തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (LIC) സഹകരിച്ചാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാര്‍ അറിയിച്ചു.

ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്‍ നിരാഹാര സമരം പിന്‍വലിച്ചു

ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്‍ നിരാഹാര സമരം പിന്‍വലിച്ചുകേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ 'വെറ്റ് ലീസി'ല്‍ (ജീവനക്കാരും ഇന്ധനച്ചെലവും ഉള്‍പ്പെടെ) ഏറ്റെടുത്ത് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണ്‍ പറഞ്ഞു

മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച 21 സ്‌കൂള്‍ ബസ് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ പിടിയില്‍: കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ സുരക്ഷിതരാണോ?

മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച 21 സ്‌കൂള്‍ ബസ് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ പിടിയില്‍: കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ സുരക്ഷിതരാണോ?ഇന്ന് രാവിലെ 5 മണി മുതല്‍ 8 മണി വരെ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ആകെ 4,504 സ്‌കൂള്‍ ബസുകള്‍ പരിശോധിച്ചു.