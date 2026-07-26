  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. കാര്യം നിസ്സാരം
  4. How Mammootty Dance in Harikrishnans
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Sunday, 26 July 2026 (11:18 IST)

'ഡാൻസൊക്കെ അവനു കൊടുക്ക്, ഞാൻ ചെയ്യില്ല'; മമ്മൂട്ടി കട്ടായം പറഞ്ഞു, എന്നിട്ടും ലാലിനൊപ്പം പിടിച്ചുനിന്നു

ഈ പാട്ട് രംഗത്തിൽ താൻ വെറുതെ നടക്കുകയേ ഉള്ളൂവെന്നാണ് മമ്മൂട്ടി ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്

Mammootty, Harikrishnans, Mohanlal, Mammootty and Mohanlal, How Mammootty Dance in Harikrishnans, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ഹരികൃഷ്ണൻസ്, മമ്മൂട്ടി ഡാൻസ്
Written By: WEBDUNIA
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (11:21 IST)
google-news
Mohanlal and Mammootty

ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് 1998 ൽ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഹരികൃഷ്ണൻസ്. മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയമായിരുന്നു. ഹരികൃഷ്ണൻസിനെ 'പൊന്നേ പൊന്നമ്പിളി' എന്ന പാട്ട് രംഗത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒന്നിച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഡാൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയേക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിലുള്ള ലാൽ മൊത്തത്തിൽ തകർത്താടുകയാണ്. മമ്മൂട്ടിയാകട്ടെ ചില രംഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതും കാണാം. 
 
ഈ പാട്ട് രംഗത്തിൽ താൻ വെറുതെ നടക്കുകയേ ഉള്ളൂവെന്നാണ് മമ്മൂട്ടി ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നീടാണ് കൊറിയോഗ്രഫർ കലാമാസ്റ്ററുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയാണ് മമ്മൂട്ടിയും ഡാൻസ് കളിച്ചത്. ഇതേ കുറിച്ച് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ കലാമാസ്റ്റർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 
' മമ്മൂക്ക വന്നു പറയും 'കലാ എനിക്ക് ഡാൻസൊന്നും പറ്റില്ല'. സാധാരണ സ്റ്റെപ്പ് മതിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി സാറ് പറയും 'മോഹൻലാൽ ഭയങ്കര ഡാൻസറാണ്. എനിക്ക് ചുമ്മാ നടക്കുന്നത് മതി' എന്ന്. വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നാൽ ഒന്നും വരില്ല, നമുക്ക് പറ്റുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് അവസാനം മമ്മൂട്ടി സാറ് സമ്മതിച്ചത്,' കലാമാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. 
അടുത്ത ലേഖനം
പേളി മാണിക്ക് നഷ്ടകച്ചവടം; കാവി സ്‌നേഹത്തിൽ നഷ്ടമായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ ഫോളോവേഴ്‌സ്, യുട്യൂബിലും തിരിച്ചടി

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

ലഹരി കച്ചവടം: ഇടനിലക്കാരിയായ അധ്യാപിക പിടിയിൽ

ലഹരി കച്ചവടം: ഇടനിലക്കാരിയായ അധ്യാപിക പിടിയിൽലഹരികച്ചവടത്തിൽ ഇടനിലക്കാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപികയെ പിടികൂടി. പേരാമ്പ്ര ബിആർസിയിലെ അധ്യാപികയും കൂരാച്ചുണ്ട് ചെറുകാട് സ്വദേശിയുമായ കാവ്യയാണ് പിടിയിലായത്.

സിജെപി സമരത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിയെടുത്ത് കോൺഗ്രസ്; എയറിലാക്കി പിള്ളേര്

സിജെപി സമരത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിയെടുത്ത് കോൺഗ്രസ്; എയറിലാക്കി പിള്ളേര്ഡൽഹി സമരത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിയെടുത്തുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റിൽ പൊങ്കാല. 'ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് - കേരള' പേജിലാണ് സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടിയെയോ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയ സോനം വാങ്ചുക്കിനെയോ പരാമർശിക്കാതെയുള്ള പോസ്റ്റ്.

ഇത് മോദി സർക്കാരിന്റെ മരണമണി !

ഇത് മോദി സർക്കാരിന്റെ മരണമണി !നരേന്ദ്ര മോദി വീഴാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? എങ്കിൽ അതാണ് യാഥാർഥ്യം. ഡൽഹിയിലെ ജനകീയ സമരവും അതിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയും ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ പതനത്തിനുള്ള തുടക്കമാണ്.

'ഈ സമരത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു'; ഇടത് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സിജെപി

'ഈ സമരത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു'; ഇടത് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സിജെപിഇടത് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളായ എ.ഐ.എസ്.എഫ്, എസ്.എഫ്.ഐ എന്നിവർക്കു നന്ദി പറഞ്ഞ് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ വക്താവ് അശുതോഷ് റാങ്ക. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ ഇടത് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതായി അശുതോഷ് റാങ്ക പറഞ്ഞു.

'ട്രംപ് അടങ്ങിയോ?'; 14-ാം ദിവസം വെടിനിർത്തൽ, താൽക്കാലിക ആശ്വാസം

'ട്രംപ് അടങ്ങിയോ?'; 14-ാം ദിവസം വെടിനിർത്തൽ, താൽക്കാലിക ആശ്വാസംഇറാനെതിരെ രണ്ടാഴ്ച തുടർച്ചയായി നടത്തിവരുന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്കു താൽക്കാലിക വിരാമമിട്ട് യുഎസ്. ഇറാനെതിരെ പുതിയ സൈനിക നടപടികൾ വേണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.