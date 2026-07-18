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Mammootty: മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടിക്ക്; റെക്കോർഡിൽ അമിതാഭ് ബച്ചനൊപ്പം
മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് നാലാം തവണയാണ്
Mammootty: 72-ാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മികച്ച നടനായി ഭ്രമയുഗത്തിലെ അഭിനയത്തിനു മലയാളത്തിന്റെ മമ്മൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജൂറി ചെയർമാൻ സംവിധായകൻ ജയരാജ് ആണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് നാലാം തവണയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ റെക്കോർഡിൽ അമിതാഭ് ബച്ചനൊപ്പം.
മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും ഭ്രമയുഗത്തിലെ അഭിനയത്തിനു ഇത്തവണ മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.
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ഇന്ന് രാത്രി സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം
സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. ഇന്നും പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ വൈദ്യുതി എപ്പോൾ പോകുമെന്നോ എത്രനേരം നിയന്ത്രണം നീളുമെന്നോ ഒരറിയിപ്പുമില്ല. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 200 മുതൽ 300 മെഗാവാട്ട് വരെ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.