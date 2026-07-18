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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (18:32 IST)

Mammootty: മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം മമ്മൂട്ടിക്ക്; റെക്കോർഡിൽ അമിതാഭ് ബച്ചനൊപ്പം

മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുന്നത് നാലാം തവണയാണ്

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (18:34 IST)
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Mammootty: 72-ാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മികച്ച നടനായി ഭ്രമയുഗത്തിലെ അഭിനയത്തിനു മലയാളത്തിന്റെ മമ്മൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജൂറി ചെയർമാൻ സംവിധായകൻ ജയരാജ് ആണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
 
മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുന്നത് നാലാം തവണയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടിയ റെക്കോർഡിൽ അമിതാഭ് ബച്ചനൊപ്പം.
 
മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരവും ഭ്രമയുഗത്തിലെ അഭിനയത്തിനു ഇത്തവണ മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. 
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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