വിസ്മയയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയം എന്തെന്നറിയില്ല, പഠിച്ചതും വളർന്നതുമൊക്കെ വിയറ്റ്നാമിൽ: മേജർ രവി
ജനിച്ച കാലം മുതൽ ഞാൻ കാണുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് മായ. ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം.
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നീറ്റ് ക്രമക്കേടില് പ്രതിഷേധിച്ച് നടക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ച വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ പ്രവര്ത്തി വിവരമില്ലായ്മ മൂലമെന്ന് സംവിധായകന് മേജര് രവി. സമരങ്ങള്ക്ക് വിസ്മയ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വിസ്മയയ്ക്ക് നേരെ വലിയ സൈബര് ആക്രമണമാണുണ്ടായത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മേജര് രവിയുടെ പ്രതികരണം.
വിയറ്റ്നാമിലാണ് വിസ്മയ ജനിച്ചു വളര്ന്നതെന്നും രാഷ്ട്രീയ വിദ്യഭ്യാസം ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ മേജര് രവി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് മര്ദ്ദനം ഏല്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോള് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിലാണ് വിസ്മയ പോസ്റ്റിട്ടതെന്ന് മേജര് രവി പറഞ്ഞു.
നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മകളുടെ കാര്യമെന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ചാളുകള് എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ജനിച്ച കാലം മുതല് ഞാന് കാണുന്ന പെണ്കുട്ടിയാണ് മായ. ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ കുട്ടിക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു അറിവുമില്ല. ഒരു തെരുവ് പട്ടിയെ കണ്ടാല് അതിനെ രക്ഷിക്കു, എടുത്തുകൊണ്ടുവരു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന മായയെ ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
മായ പഠിച്ചതും വളര്ന്നതുമെല്ലാം വിയറ്റ്നാമിലായിരുന്നു. അവിടെ ഒരാള് തെരുവ് പട്ടിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട് അതിനെ ദത്തെടുത്ത് ഇന്ത്യന് സര്ക്കാരില് നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങി വീട്ടില് വളര്ത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ്. ആ വികാരത്തില് ഒരു കുട്ടിയെ അടിക്കുന്നത് കണ്ട് വികാരത്തില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റാണ്. അതാണ് സിജെപിക്കുള്ള പിന്തുണയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. മായയ്ക്ക് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ഗൂഡാലോചനകളെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല. മേജര് രവി പറഞ്ഞു. സമരത്തില് കുട്ടികള് കുറവും കുട്ടന്മാരാണ് കൂടുതലെന്നും മേജര് രവി പരിഹസിച്ചു.