അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- 'പൊന്തൻമാട'യ്ക്കു ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും നസറുദ്ദീൻ ഷായും ഒന്നിക്കുന്നു
- കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്
- 'എല്ലാം സെറ്റ്, ഇനി തലൈവർ വരട്ടെ'; ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിനു തുടക്കമായി
- മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനാവുമോ? ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്, മത്സരത്തിൽ ഭ്രമയുഗവും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സും
- ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഒരു നായകനടന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം; പൃഥ്വിരാജിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ച മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രം
'നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കാനാണോ'; മമ്മൂട്ടിക്ക് ആദ്യം ദഹിച്ചില്ല, ബോക്സ്ഓഫീസിൽ വിനയായി 'നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ്'
പൊങ്ങച്ചക്കാരനായ ശങ്കർദാസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി 'അഴകിയ രാവണനി'ൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ശ്രീനിവാസന്റെ തിരക്കഥയിൽ കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് 1996 ൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'അഴകിയ രാവണൻ'. മമ്മൂട്ടി, ഭാനുപ്രിയ, ബിജു മേനോൻ, രാജൻ പി ദേവ്, ഇന്നസെന്റ്, കാവ്യ മാധവൻ, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ തുടങ്ങി വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരന്നത്.
ഈ സിനിമ ബോക്സ്ഓഫീസിൽ അത്ര വലിയ വിജയമായിരുന്നില്ല. അതേസമയം പിൽക്കാലത്ത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒന്നായും മികച്ച സിനിമയായും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു. പൊങ്ങച്ചക്കാരനായ ശങ്കർദാസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി 'അഴകിയ രാവണനി'ൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി ആരാധകർക്കു അൽപ്പം നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ശങ്കർദാസ് എന്ന കഥാപാത്രം അത്രക്കങ്ങ് ദഹിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബോക്സ്ഓഫീസിലും ചിത്രം വലിയ വിജയമാകാതിരുന്നത്.
ഈ സിനിമയുടെ കഥ മമ്മൂട്ടിയോടു പറയുന്നത് ശ്രീനിവാസൻ ആണ്. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം 'മഴയെത്തും മുൻപേ' ചെയ്തതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അഴകിയ രാവണന്റെ കഥ ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്നത്. പൊങ്ങച്ചക്കാരനാണ്, അൽപ്പം നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള കഥാപാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ 'എന്നെ കളിയാക്കാനാണോ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം' എന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ ചോദ്യം.
ഫോണിലൂടെയാണ് ശ്രീനിവാസൻ മമ്മൂട്ടിയോടു കഥ പറഞ്ഞ സംഭവം പഴയൊരു അഭിമുഖത്തിൽ കമൽ തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വേദനിക്കുന്ന കോടീശ്വരൻ കഥാപാത്രമാണെന്ന് ശ്രീനി മമ്മൂക്കയോടു പറഞ്ഞു. അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഫോൺ വെച്ചു. ഞങ്ങൾ കരുതി, ഇനി വിളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, 'നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്നെ കളിയാക്കാനാണോ?' എന്ന്. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ആ സിനിമ ചെയ്യുകയായിരുന്നു', കമൽ പറഞ്ഞു.
വി.പി.മാധവൻ നായർ ആണ് അഴകിയ രാവണൻ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമൽ നിർമാതാവിനോടു കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രം മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്നായിരുന്നു നിർമാതാവിന്റെ അഭിപ്രായം. മമ്മൂട്ടിക്ക് ഈ കഥാപാത്രം ചേരുമോ എന്ന സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീനിവാസന് മമ്മൂട്ടി തന്നെ വേണമെന്ന നിലപാടായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി നോ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഹൻലാലിനെ വെച്ച് ആലോചിക്കാമെന്നും ശ്രീനി പറഞ്ഞു.