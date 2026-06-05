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Dharmajan Bolgatty: 'അദ്ദേഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല'; ധർമജൻ മദ്യപിച്ചാണ് എത്തിയതെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കു ബിബിന്റെ മറുപടി
വിമർശനങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും അതിരുകടന്നതോടെ ബിബിൻ ജോർജ് തന്നെ ധർമജനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തി
Dharmajan Bolgatty and Bibin George
Dharmajan Bolgatty: നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ബിബിൻ ജോർജിന്റെ പുതിയ റസ്റ്റോറന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ നടൻ ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം ശക്തമാണ്. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി. മദ്യപിച്ചാണ് ധർമജൻ എത്തിയതെന്നാണ് വിമർശനം.
രാവിലെ തന്നെ മദ്യപിച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്നു, നാല് കാലിലാണോ ഉദ്ഘാടനത്തിനു വരുന്നത്, ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ വരെ തെറ്റിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു...തുടങ്ങി ധർമജനെതിരെ ധാരാളം കമന്റുകളുണ്ട്. ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ എന്ന് അതിരുകടന്ന് കമന്റ് ചെയ്തവരുമുണ്ട്.
വിമർശനങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും അതിരുകടന്നതോടെ ബിബിൻ ജോർജ് തന്നെ ധർമജനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തി. 'രാവിലെ തന്നെ വെള്ളം, ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ വരെ തെറ്റിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്' എന്നൊരു കമന്റിനോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ബിബിൻ ജോർജ്.
'നിങ്ങളുടെ വർക്കിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദൈവം സത്യം. അദ്ദേഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ' എന്നാണ് ബിബിൻ ജോർജ് നൽകിയ മറുപടി.
ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ ധർമജന്റെ ശരീരഭാഷ കണ്ടാണ് പലരും നടനെതിരെ കമന്റിടുന്നത്. വീഡിയോയിൽ ധർമജനു ബാലൻസ് നഷ്ടമാകുന്നതും വീഴാതിരിക്കാൻ ബിബിൻ ജോർജ് പിടിക്കുന്നതും കാണാം.
അതേസമയം ധർമജനെ അനുകൂലിച്ചും നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധർമജനു എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടത്. എന്തിനാണ് ആളുകൾ ഇത്രയും മോശക്കാരനായി അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്നും ധർമജനെ പ്രതിരോധിച്ചു സംസാരിക്കുന്നവർ ചോദിക്കുന്നു.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.