  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. കാര്യം നിസ്സാരം
  4. Dharmajan Bolgatty Bibin George Video
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 5 June 2026 (16:43 IST)

Dharmajan Bolgatty: 'അദ്ദേഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല'; ധർമജൻ മദ്യപിച്ചാണ് എത്തിയതെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കു ബിബിന്റെ മറുപടി

വിമർശനങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും അതിരുകടന്നതോടെ ബിബിൻ ജോർജ് തന്നെ ധർമജനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തി

Dharmajan Bolgatty, Bibin George, Dharmajan Bolgatty Bibin George Video, Dharmajan Bolgatty Driking, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, ബിബിൻ ജോർജിന്റെ പുതിയ റസ്റ്റോറന്റ്
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (16:43 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (16:50 IST)
google-news
Dharmajan Bolgatty and Bibin George

Dharmajan Bolgatty: നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ബിബിൻ ജോർജിന്റെ പുതിയ റസ്റ്റോറന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ നടൻ ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം ശക്തമാണ്. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി. മദ്യപിച്ചാണ് ധർമജൻ എത്തിയതെന്നാണ് വിമർശനം. 
 
രാവിലെ തന്നെ മദ്യപിച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്നു, നാല് കാലിലാണോ ഉദ്ഘാടനത്തിനു വരുന്നത്, ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ വരെ തെറ്റിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു...തുടങ്ങി ധർമജനെതിരെ ധാരാളം കമന്റുകളുണ്ട്. ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ എന്ന് അതിരുകടന്ന് കമന്റ് ചെയ്തവരുമുണ്ട്. 
 
വിമർശനങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും അതിരുകടന്നതോടെ ബിബിൻ ജോർജ് തന്നെ ധർമജനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തി. 'രാവിലെ തന്നെ വെള്ളം, ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ വരെ തെറ്റിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്' എന്നൊരു കമന്റിനോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ബിബിൻ ജോർജ്.
 
'നിങ്ങളുടെ വർക്കിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദൈവം സത്യം. അദ്ദേഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ' എന്നാണ് ബിബിൻ ജോർജ് നൽകിയ മറുപടി. 

 
ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ ധർമജന്റെ ശരീരഭാഷ കണ്ടാണ് പലരും നടനെതിരെ കമന്റിടുന്നത്. വീഡിയോയിൽ ധർമജനു ബാലൻസ് നഷ്ടമാകുന്നതും വീഴാതിരിക്കാൻ ബിബിൻ ജോർജ് പിടിക്കുന്നതും കാണാം. 
 
അതേസമയം ധർമജനെ അനുകൂലിച്ചും നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധർമജനു എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടത്. എന്തിനാണ് ആളുകൾ ഇത്രയും മോശക്കാരനായി അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്നും ധർമജനെ പ്രതിരോധിച്ചു സംസാരിക്കുന്നവർ ചോദിക്കുന്നു. 
About Writer
WEBDUNIA

ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്‍സിബ ഹസന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതി

ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്‍സിബ ഹസന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതിതനിക്കെതിരെ തുടര്‍ച്ചയായി സൈബര്‍ അധിക്ഷേപം നടത്തുന്നുവെന്നും വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്നും പരാതിയില്‍ അന്‍സിബ പറയുന്നു.

മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?

മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?അതേസമയം മോഹൻലാലോ ചിദംബരമോ ഈ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല

അൻസിബയുടെ ഡിഎൻഎ ശരിയല്ലെന്ന് ടിനി ടോം പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയെന്ന് നീന കുറുപ്പ്

അൻസിബയുടെ ഡിഎൻഎ ശരിയല്ലെന്ന് ടിനി ടോം പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയെന്ന് നീന കുറുപ്പ്ടിനി ടോമിനെതിരെ നടിയും അമ്മ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന അന്‍സിബ ഹസന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ ശരിവെച്ച് നീന കുറുപ്പ്.

ശാന്തി മായാദേവി സംവിധായികയാകുന്നു; നടൻ മമ്മൂട്ടി

ശാന്തി മായാദേവി സംവിധായികയാകുന്നു; നടൻ മമ്മൂട്ടിശാന്തി മായാദേവി - മമ്മൂട്ടി ചിത്രം നിർമിക്കുക മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയായിരിക്കും

Manushyan Song - Patriot: 'ജനാലകളാണത്രേ അയാളെ നോക്കുന്നത്'; മമ്മൂട്ടിയുടെ 'മനുഷ്യൻ', കത്തിച്ച് സുഷിൻ ശ്യാം (വീഡിയോ)

Manushyan Song - Patriot: 'ജനാലകളാണത്രേ അയാളെ നോക്കുന്നത്'; മമ്മൂട്ടിയുടെ 'മനുഷ്യൻ', കത്തിച്ച് സുഷിൻ ശ്യാം (വീഡിയോ)ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത് എഡിജിപി, പേരെടുത്ത് പറയാതെ എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത് എഡിജിപി, പേരെടുത്ത് പറയാതെ എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്കേസ് ഡയറിയിലടക്കം തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തിയത് എഡിജിപിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് അജിത് കുമാറിന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച 2 ഗ്രേഡ് എസ്‌ഐമാര്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നല്‍കി.

7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി

7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപിഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്‍കിയിട്ടും സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

അടുക്കളചിലവ് വീണ്ടും ഉയരുന്നു, പാചകവാതക വില പിന്നെയും ഉയർത്തി, സിലിണ്ടറിന് 29 രൂപയുടെ വർധനവ്

അടുക്കളചിലവ് വീണ്ടും ഉയരുന്നു, പാചകവാതക വില പിന്നെയും ഉയർത്തി, സിലിണ്ടറിന് 29 രൂപയുടെ വർധനവ്മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ആഗോളതലത്തില്‍ എണ്ണ, പാചക വിതരണത്തിന് നേരിടൂന്ന തടസ്സങ്ങളാണ് വില ഉയരാന്‍ കാരണം. നേരത്തെ മാര്‍ച്ച് 7ന് സിലിണ്ടര്‍ വില 60 രൂപ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ ഒഴിവാക്കണം, അസ്ഥി പുഴയില്‍ ഒഴുക്കേണ്ട, സലീം കുമാറിന്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് വീട്ടുവളപ്പില്‍

മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ ഒഴിവാക്കണം, അസ്ഥി പുഴയില്‍ ഒഴുക്കേണ്ട, സലീം കുമാറിന്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് വീട്ടുവളപ്പില്‍നടനും ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേതാവുമായ സലീം കുമാറിന്റെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ വൈകീട്ട് 3 മണിക്ക് പറവൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പില്‍ നടക്കും. മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ ഒഴിവാക്കികൊണ്ടുവേണം സംസ്‌കാരമെന്ന് സലീം കുമാര്‍ വീട്ടുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.