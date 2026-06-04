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Aamir Khan: ആമിർ ഖാന്റെ വിവാഹം ജൂലൈ അഞ്ചിന്
ആമിർ ഖാന്റെ മൂന്നാം വിവാഹമാണിത്
Aamir Khan and Gauri
Aamir Khan: സൂപ്പർതാരം ആമിർ ഖാനും സുഹൃത്ത് ഗൗരി സ്പ്രാത്തും വിവാഹിതരാകുന്നു. വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന വിവാഹ ചടങ്ങ് ജൂലൈ അഞ്ചിനായിരിക്കും നടക്കുക.
ആമിർ ഖാന്റെ മൂന്നാം വിവാഹമാണിത്. നേരത്തെ റീന ദത്ത, കിരൺ റാവു എന്നിവരെയാണ് ആമിർ വിവാഹം ചെയ്തത്. ഗൗരിയും നേരത്തെ വിവാഹിതയാണ്. അവർക്ക് ഏഴ് വയസുള്ള കുട്ടിയുണ്ടെന്നാണ് എൻഡിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്റെ 60-ാം ജന്മദിനത്തിലാണ് ആമിർ തന്റെ കാമുകിയായ ഗൗരിയെ പരസ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനിയാണ് ഗൗരി. മുംബൈയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സലൂൺ ഗൗരിക്കുണ്ട്. ഇരുവരും ലിവിങ് ടുഗെദറിൽ ആണെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.
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കേരളത്തിനുള്ളത് 5.07 ലക്ഷം കോടിയുടെ ബാധ്യത, കിഫ്ബി പൊളിച്ചെഴുതണം, സപ്ലൈകോ ബെവ്കോയിൽ ലയിപ്പിക്കും!
കേരളത്തിന്റെ ആകെ കടബാധ്യത 5.07 ലക്ഷം കോടിയായി വര്ധിച്ചതായാണ് ധവളപത്രത്തില് പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനം കടുത്ത ട്രഷറി പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും 2025ല് മാത്രം 262 ദിവസം വേയ്സ് ആന്ഡ് മീന്സ് അഡ്വാന്സിനെയും 84 ദിവസം ഓവര് ഡ്രാഫ്റ്റിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നത് ഖജനാവിന്റെ ദയനീയാവസ്ഥയെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ധവളപത്രത്തില് പറയുന്നു.