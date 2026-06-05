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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 5 June 2026 (15:30 IST)

പൃഥ്വിരാജ് പുറത്ത്; 'സന്തോഷ് ട്രോഫി'യിൽ ജോമോൻ ജ്യോതിർ നായകൻ

മറ്റു പ്രൊജക്ടുകളുടെ തിരക്ക് മൂലമാണ് പൃഥ്വിരാജ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നാണ് വിവരം

Santhosh Trophy Movie
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (15:30 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (15:14 IST)
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Santhosh Trophy Movie

വിപിൻ ദാസ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന 'സന്തോഷ് ട്രോഫി'യിൽ നിന്ന് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ പുറത്ത്. പുതുമുഖം ജോമോൻ ജ്യോതിർ ആണ് നായകൻ. നേരത്തെ പൃഥ്വിരാജ് നായകനാകുമെന്നാണ് ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. 
 
മറ്റു പ്രൊജക്ടുകളുടെ തിരക്ക് മൂലമാണ് പൃഥ്വിരാജ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നാണ് വിവരം. ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചു. 'ഗുരുവായൂരമ്പലനടയിൽ' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു ശേഷം വിപിൻ ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'സന്തോഷ് ട്രോഫി'. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനാണ് നിർമാണം. 
 
ഈ സിനിമയിലൂടെ 60 പുതുമുഖങ്ങളാണ് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്കിത് മേനോൻ ആണ് സംഗീതം. 
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