പൃഥ്വിരാജ് പുറത്ത്; 'സന്തോഷ് ട്രോഫി'യിൽ ജോമോൻ ജ്യോതിർ നായകൻ

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പൃഥ്വിരാജ് പുറത്ത്; 'സന്തോഷ് ട്രോഫി'യിൽ ജോമോൻ ജ്യോതിർ നായകൻ
മറ്റു പ്രൊജക്ടുകളുടെ തിരക്ക് മൂലമാണ് പൃഥ്വിരാജ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നാണ് വിവരം
Santhosh Trophy Movie
വിപിൻ ദാസ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന 'സന്തോഷ് ട്രോഫി'യിൽ നിന്ന് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ പുറത്ത്. പുതുമുഖം ജോമോൻ ജ്യോതിർ ആണ് നായകൻ. നേരത്തെ പൃഥ്വിരാജ് നായകനാകുമെന്നാണ് ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നത്.
മറ്റു പ്രൊജക്ടുകളുടെ തിരക്ക് മൂലമാണ് പൃഥ്വിരാജ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നാണ് വിവരം. ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചു. 'ഗുരുവായൂരമ്പലനടയിൽ' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു ശേഷം വിപിൻ ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'സന്തോഷ് ട്രോഫി'. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനാണ് നിർമാണം.
ഈ സിനിമയിലൂടെ 60 പുതുമുഖങ്ങളാണ് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്കിത് മേനോൻ ആണ് സംഗീതം.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.