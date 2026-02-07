ഭയമില്ലാതെ കളിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ശൈലി, ലോകകപ്പിൽ 300 റൺസ് പോലും നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം, നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സൂര്യകുമാർ യാദവ്

രേണുക വേണു|
ടി20 ലോകകപ്പില് 300 റണ്സെന്ന സംഖ്യ ഇന്ത്യ ചിലപ്പോള് മറികടന്നേക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യന് നായകന് സൂര്യകുമാര് യാദവ്.
2026 ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് സൂര്യകുമാര് യാദവ്, എയ്ഡന് മര്ക്രം, ഹാരി ബ്രൂക്ക്, റാഷിദ് ഖാന് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങള് നടത്തിയ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളിലാണ് 300 റണ്സെന്ന കടമ്പ ഇന്ത്യ ഇത്തവണ കടന്നേക്കുമെന്ന് സൂര്യകുമാര് യാദവ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
നിലവില് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നേടിയ 297 റണ്സാണ് ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സ്കോര്. അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ 300 റണ്സെന്ന നാഴികകല്ല് ഇംഗ്ലണ്ട് മറികടന്നിരുന്നു. നിലവില് 2007 ലോകകപ്പില് കെനിയക്കെതിരെ ശ്രീലങ്ക നേടിയ 260 റണ്സാണ് ലോകകപ്പിലെ ഒരു ടീമിന്റെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സ്കോര്.
ഈ ലോകകപ്പില് നിരവധി പവര് ഹിറ്റര്മാരുണ്ട്. ഫാസ്റ്റായ ഔട്ട്ഫീല്ഡുകളും ചെറിയ ബൗണ്ടറികളും കൂടി ചേരുമ്പോള് 300 എന്ന സംഖ്യ ഈ ലോകകപ്പില് സാധ്യമാണെന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നായകനായ ഹാരി ബ്രൂക്കും പറയുന്നത്. ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ആങ്കര് ബാറ്റര് എന്ന സമീപനം തന്നെ പല ടീമുകളും കൈവിട്ടെന്നും ഓള്റൗണ്ടര്മാരെയാണ് ടീമുകള് ഈ ഫോര്മാറ്റില് കൂടുതല് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും ബ്രൂക്ക് പറയുന്നു. അതേസമയം ചില നല്ല ബോളുകള്ക്ക് മത്സരം മാറ്റിമറിയ്ക്കാനാകുമെന്നാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് നായകനായ എയ്ഡന് മാര്ക്രം പറയുന്നത്.