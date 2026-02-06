വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026
പാകിസ്ഥാനൊന്നും സെമി കാണില്ല, ഇത്തവണ ഇന്ത്യ - ഓസ്ട്രേലിയ ഫൈനൽ, പ്രവചനവുമായി മൈക്കൽ ക്ലാർക്ക്

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മറ്റ് ടീമുകള്‍ക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന സൂചനയും ക്ലാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:35 IST)

ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയുമായി സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026ലെ ടി20 ലോകകപ്പിലെ വിജയികള്‍ ആരാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ച് മുന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ നായകനായ മൈക്കല്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്. ലോകകപ്പ് ആവേശം കൊടുമുടിയില്‍ എത്തിനില്‍ക്കെയാണ് ടൂര്‍ണമെന്റിലെ സെമിഫൈനലിസ്റ്റുകളെയും ഫൈനലിസ്റ്റുകളെയും ക്ലാര്‍ക്ക് പ്രവചിച്ചത്.

നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയും മുന്‍ ജേതാക്കളായ ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ഒ സ്വപ്ന ഫൈനലാകും ഇത്തവണ നടക്കുകയെന്ന്
ക്ലാര്‍ക്ക് പറയുന്നു. സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീം ലോകകപ്പ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധ്യതയേറെയാണെന്നും സ്വന്തം മണ്ണില്‍ കളിക്കുന്നതിന്റെ മുന്‍തൂക്കം ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടെന്നും മൈക്കല്‍ ക്ലാര്‍ക് പറയുന്നു. അതേസമയം സെമിഫൈനലില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ഇടം പിടിക്കില്ലെന്നാണ് ക്ലാര്‍ക്കിന്റെ നിരീക്ഷണം.

ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള മത്സരം കാണാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി ഇന്ത്യ അവരെ നിഷ്പ്രഭരാക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള മത്സരത്തിലെ സമ്മര്‍ദ്ദം അതിജീവിക്കാന്‍ പാകിസ്ഥാന് സാധിക്കുന്നില്ല. സെമിഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യ, ഇംഗ്ലണ്ട്, സൗത്താഫ്രിക്ക, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നീ റ്റീമുകളെത്തുമെന്നും ഇന്ത്യ- ഓസ്‌ട്രേലിയ ഫൈനലാകും നടക്കുകയെന്നും ക്ലാര്‍ക്ക് പറയുന്നു. അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മറ്റ് ടീമുകള്‍ക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന സൂചനയും ക്ലാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നുണ്ട്.


