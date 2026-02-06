വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026
എന്താ സംശയം, ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ മോസ്റ്റ് ഡെയ്ഞ്ചറസ് പ്ലെയർ അഭിഷേക് തന്നെ, പ്രശംസയുമായി റിഷഭ് പന്ത്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:49 IST)
ലോകക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ബാറ്റര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അഭിഷേക് ശര്‍മയെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ താരമായ റിഷഭ് പന്ത്. ടി20 ലോകകപ്പില്‍ തങ്ങളുടെ ആദ്യമത്സരത്തില്‍ നാളെ അമേരിക്കയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പായാണ് ലോകക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ താരമായി അഭിഷേകിനെ പന്ത് തെരെഞ്ഞെടുത്തത്.

വ്യക്തമായ പ്ലാനിംഗും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് അഭിഷേകിന്റെ കരുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ പന്ത് ഭയമില്ലാത്ത സമീപനവും സ്ഥിരതയും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് അഭിഷേകിനെ വേറിട്ട് നിര്‍ത്തുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. 2024ല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ അരങ്ങേറിയ അഭിഷേക് 38 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 195 സ്‌ട്രൈക്ക്‌റേറ്റില്‍ 1,300 റണ്‍സാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. അഭിഷേക് കാഴ്ചവെച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഫലമല്ലെന്നും കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പും പ്ലാനിങ്ങും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നും റിഷഭ് പന്ത് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ കോച്ച് രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശത്തെ പറ്റിയും പന്ത് മനസ്സ് തുറന്നു. എത്ര വലിയ സ്‌കോര്‍ നേടിയാലും പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായാലും ഒരേ മാനസികാവസ്ഥ നിലനിര്‍ത്താനാണ് ദ്രാവിഡ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഒരു അത്‌ലറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഠിനമാണെങ്കിലും ഇത് പിന്തുടരാന്‍ താന്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും പന്ത് പറഞ്ഞു.


