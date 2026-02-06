ലോകകപ്പ് തുടങ്ങാനിരിക്കെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, പരിക്കേറ്റ ഹർഷിത് റാണയ്ക്ക് ടൂർണമെൻ്റ് നഷ്ടമാകും?

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:13 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് തുടങ്ങാന് മണിക്കൂറുകള് മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി പേസര് ഹര്ഷിത് റാണയുടെ പരിക്ക്. നവി മുംബൈയിലെ ഡി.വൈ. പാട്ടീല് സ്റ്റേഡിയത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ സന്നാഹ മത്സരത്തിനിടെ കാല്മുട്ടിന് പരിക്കേറ്റ റാണ, വെറും ഒരു ഓവര് മാത്രം എറിഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ റാണയ്ക്ക് പകരം മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ഇന്ത്യ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയതായും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വൈകാതെയുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്.
മത്സരത്തില് 2 തവണ റണ്ണപ്പിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഹര്ഷിതിന് റണ്ണപ്പ് പൂര്ത്തിയാക്കാനായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് മുട്ടില് പിടിച്ചു മുടന്തിയാണ് താരം കളം വിട്ടത്. വാലറ്റത്ത് ബാറ്റിംഗിലും സംഭാവന ചെയ്യാന് സാധിക്കുന്ന ബൗളറെന്ന നിലയില് ടീമിലെ പ്രധാന സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഹര്ഷിത്. ടീമിലെ മറ്റൊരു താരമായ വാഷിങ്ങ്ടണ് സുന്ദറും പരിക്കില് നിന്നും പൂര്ണ്ണമായി മോചിതനായിട്ടില്ല. അതേസമയം ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ടീമിനൊപ്പം ചേര്ന്ന തിലക് വര്മ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസമാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ സന്നാഹമത്സരത്തില് 19 പന്തില് 45 റണ്സുമായി തിലക് വര്മ തിളങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 7ന് മുംബൈയില് അമേരിക്കക്കെതിരെയാണ് ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യമത്സരം.