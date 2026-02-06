വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026
ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നിലപാടെടുക്കുമോ?, രൂക്ഷവിമർശനവുമായി നാസർ ഹുസൈൻ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:01 IST)
ബംഗ്ലാദേശിനെ ടി20 ലോകകപ്പില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയ ഐസിസി നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകന്‍ നാസ്സര്‍ ഹുസൈന്‍. ബംഗ്ലാദേശിന് പകരം ഇന്ത്യയായിരുന്നു സമാനമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ ഐസിസിയുടെ നടപടി ഇത്തരത്തിലാകുമായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യമാണ് നാസര്‍ ഹുസൈന്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. എല്ലാ ടീമുകളോടും സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന സമീപനം ഐസിസി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാസര്‍ ഹുസൈന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.


സുരക്ഷാ ആശങ്കകള്‍ ഉന്നയിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയില്‍ മത്സരങ്ങള്‍ കളിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതോടെ ഐസിസി അവരെ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും പകരക്കാരായി സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഐസിസി നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടക്കാനിരുന്ന മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ലോകകപ്പിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് കളിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചാല്‍ ഐസിസി സമാന കര്‍ശനനിലപാടെടുക്കുമോ? എന്ന ചോദ്യമാണ് നാസര്‍ ഹുസൈന്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്. സ്‌കൈ സ്പോര്‍ട്സ് പോഡ്കാസ്റ്റില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് നാസര്‍ ഹുസൈന്റെ വിമര്‍ശനം. ഇന്ത്യ ഒരു മാസം മുന്‍പ് ഞങ്ങളുറ്റെ സര്‍ക്കാര്‍ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് കളിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഐസിസി എങ്ങനെയാകും പ്രതികരിക്കുക?, നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയാണെന്ന് പറയുമോ?. വിഷയത്തിലെ സ്ഥിരതയാണ് പ്രശ്‌നം. ഇന്ത്യയേയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും പാകിസ്ഥാനെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരേ തരത്തിലായിരിക്കണം. ഉറക്കെ കരയു. പണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ പണമുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകര്‍ പറയുമായിരിക്കും. നാസര്‍ ഹുസൈന്‍ തുറന്നടിച്ചു.




