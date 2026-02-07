ശനി, 7 ഫെബ്രുവരി 2026
ഒരു കഷ്ടകാലം വന്നപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു, ഒന്നും മറക്കരുത്, പാകിസ്ഥാനെ വെട്ടിലാക്കി ശ്രീലങ്ക

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്ന് കരകയറുന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഈ മത്സരം റദ്ദാക്കുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പറയുന്നത്.

രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 7 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:41 IST)
ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം കൊടുമുടിയില്‍ നില്‍ക്കെ, ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടമായ ഇന്ത്യ-പാക്കിസ്ഥാന്‍ മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ നീക്കം പുതിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 15-ന് കൊളംബോയില്‍ നടക്കേണ്ട മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള പാക്ക് നീക്കത്തിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്ക. ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിക്കാന്‍ വരില്ലെന്ന പാക് നിലപാട് തിരുത്തണമെന്ന് ശ്രീലങ്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ബംഗ്ലാദേശിനെ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചും അവര്‍ക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍, ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് . സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്ന് കരകയറുന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഈ മത്സരം റദ്ദാക്കുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പറയുന്നത്.

2009-ല്‍ ലാഹോറില്‍ ലങ്കന്‍ ടീമിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ടീമുകള്‍ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് വരാന്‍ ഭയപ്പെട്ടപ്പോള്‍, അവര്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി ആദ്യം എത്തിയത് ശ്രീലങ്കയായിരുന്നുവെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനയച്ച കത്തില്‍ ശ്രീലങ്ക ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. അന്ന് പാകിസ്ഥാനില്‍ വെച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ താരങ്ങള്‍ക്കും സ്റ്റാഫുകള്‍ക്കും പരിക്കേറ്റു. അതിന് ശേഷവും പാകിസ്ഥാനില്‍ സ്‌ഫോടനങ്ങളുണ്ടായപ്പോള്‍ പാകിസ്ഥാനില്‍ കളിക്കാന്‍ പോലും മറ്റ് ടീമുകള്‍ തയ്യാറായില്ല. അന്ന് പാകിസ്ഥാനൊപ്പം നിന്നത് ഞങ്ങളാണ്. കത്തില്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പറയുന്നു.അന്ന് ഞങ്ങള്‍ കാണിച്ച ആ ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പാക്കിസ്ഥാന്‍ മറക്കരുത് എന്ന പരോക്ഷമായ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ ബോര്‍ഡ് ഇപ്പോള്‍ നടത്തുന്നത്.

സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് പിച്ചവെച്ചു തുടങ്ങുന്ന ശ്രീലങ്കന്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ടൂറിസമാണ് പ്രധാന ആശ്രയം. ഇന്ത്യ-പാക്ക് പോരാട്ടം കാണാനായി ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് കൊളംബോയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മത്സരം നടന്നില്ലെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തിലും ടൂറിസം മേഖലയിലും കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് ശ്രീലങ്ക ഭയപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഹോട്ടല്‍ ബുക്കിംഗുകളും പൂര്‍ത്തിയായ സാഹചര്യത്തില്‍ അവസാന നിമിഷമുള്ള ഈ പിന്മാറ്റം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ നിലപാട്.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാന്‍ വിസമ്മതിച്ച പാക്കിസ്ഥാന് വേണ്ടി ഐസിസി ഹൈബ്രിഡ് മോഡല്‍ അംഗീകരിച്ച് മത്സരങ്ങള്‍ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇത്രയേറെ ഇളവുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടും വീണ്ടും ബഹിഷ്‌കരണ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കും. ഇന്ത്യ- പാക് മത്സരം റദ്ദാക്കുന്നതോടെ ഏകദേശം 2200 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് ഐസിസിക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റര്‍മാര്‍ക്കും ഉണ്ടാവുക.


