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Tilak Varma : ഫിഫ്റ്റിയടിക്കാൻ എടുത്തത് 45 പന്തുകൾ, തിലക് വർമയുടെ മെല്ലെപ്പോക്കിൽ വിമർശനം, അപ്പോഴും റെക്കോർഡ് കെ എൽ രാഹുലിന് !
45 പന്തില് നിന്നായിരുന്നു അയര്ലന്ഡിനെതിരെ തിലക് വര്മ അര്ധസെഞ്ചുറി നേടിയത്.
ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയെ രണ്ടാം ട്വന്റി-20 മത്സരത്തില് ഒരു റണ്ണിന് അട്ടിമറിച്ച് ടി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അയര്ലന്ഡ്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അയര്ലന്ഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറില് 154/8 എന്ന സ്കോര് ഉയര്ത്തിയപ്പോള്, മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 20 ഓവറില് 153/9 റണ്സ് എടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. കനത്ത തകര്ച്ചയ്ക്കിടയിലും 55 റണ്സുമായി ഇന്ത്യന് വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ തിലക് വര്മ ഒറ്റയാള് പോരാട്ടം നടത്തിയെങ്കിലും രാജ്യാന്തര ടി20യില് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ അര്ധസെഞ്ചുറികളിലൊന്നാണ് തിലക് നേടിയത്.
45 പന്തില് നിന്നായിരുന്നു അയര്ലന്ഡിനെതിരെ തിലക് വര്മ അര്ധസെഞ്ചുറി നേടിയത്. ടീം തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും 45 പന്തില് 50 റണ്സെന്ന രീതി നിലവില് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിന് പോലും കൈമോശം വന്നുകഴിഞ്ഞെന്നും അമിതമായ പ്രതിരോധമാണ് തിലക് വര്മ നടത്തുന്നതെന്നുമാണ് വിമര്ശനങ്ങള്. ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ അര്ധസെഞ്ചുറിയാണ് തിലക് വര്മ കുറിച്ചത്.ALSO READ: Ireland vs India: ടി20 ചാംപ്യൻസിനെ നാണംകെടുത്തി അയർലൻഡ്; രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്കു തോൽവി
2022ല് തിരുവനന്തപുരത്ത് 56 പന്തില് നിന്നും അര്ധസെഞ്ചുറി തികച്ച കെ എല് രാഹുലിന്റെ പേരിലാണ് നിലവില് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞ അര്ധസെഞ്ചുറിയെന്ന റെക്കോര്ഡുള്ളത്. 2012ല് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ 54 പന്തില് ഫിഫ്റ്റി നേടിയ ഗൗതം ഗംഭീറാണ് പട്ടികയില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 2024ലെ ലോകകപ്പില് യുഎസ്എക്കെതിരെ 49 പന്തില് സൂര്യകുമാര് യാദവ് നേടിയ ഫിഫ്റ്റിയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 48, 45 പന്തുകളില് അര്ധസെഞ്ചുറികള് നേടിയിട്ടുള്ള കോലിയാണ് പട്ടികയില് നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്.
ഇന്ത്യ ഒരു റണ്സിന് പരാജയപ്പെട്ട മത്സരത്തില് ഒരല്പം കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില് തിലക് വര്മയ്ക്ക് സ്കോര് ചെയ്യാനാവുമായിരുന്നുവെങ്കില് സമ്പൂര്ണ്ണ തോല്വിയെന്ന നാണക്കേടില് നിന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാനാകുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തല്. ആങ്കര് റോള് എന്നത് സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇത്ര മാത്രം ഡിഫന്സീവാകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ആരാധകര് പറയുന്നു. ALSO READ: കള്ളന്.., ആ പോയന്റൊക്കെ അയര്ലന്ഡിന് കൊടുത്തല്ലെ, ഗംഭീറിന് പ്രത്യേക പ്രതിഭ തന്നെ, ട്രോളി കൊന്ന് ഐസ്ലന്ഡ് ക്രിക്കറ്റ്
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