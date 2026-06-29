  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Jai Moondra LinkedIn Profile Open To Work Status Goes Viral After Stunning India
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 29 June 2026 (16:53 IST)

ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച അയർലൻഡ് താരം തൊഴിൽ രഹിതൻ, ചർച്ചയായി ജയ് മൂന്ദ്രയുടെ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ പ്രൊഫൈൽ:'ഓപ്പൺ ടു വർക്ക്' സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ട് ഞെട്ടി ഇന്ത്യക്കാർ

Jai Moondra Open to Work
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (16:53 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (16:27 IST)
google-news
ബെല്‍ഫാസ്റ്റ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ട്വന്റി-20 മത്സരത്തില്‍ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയെ ഒരൊറ്റ ഓവര്‍ കൊണ്ട് തകര്‍ത്തുകളഞ്ഞ അയര്‍ലന്‍ഡിന്റെ പുതിയ ബൗളിംഗ് സെന്‍സേഷന്‍ ജയ് മൂന്ദ്രയാണ് ഇപ്പോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ സംസാരവിഷയം. ഇന്ത്യക്കെതിരായ പരമ്പരയിലെ മാന്‍ ഓഫ് ദി മാച്ചും മാന്‍ ഓഫ് ദി സീരീസുമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട താരത്തിനെപറ്റി പുറത്തുവരുന്ന വാര്‍ത്തകളാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ഇപ്പോള്‍ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ 21കാരന്‍ താരത്തിന്റെ ലിങ്ക്ഡ് ഇന്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ താരം ഇപ്പോഴും ജോലിയ്ക്കായുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഈ ലിങ്ക്ഡ് ഇന്‍ പ്രൊഫൈലിലെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.
 
ഗ്രൗണ്ടില്‍ വിക്കറ്റ് വേട്ട; ലിങ്ക്ഡ്ഇനില്‍ 'ഓപ്പണ്‍ ടു വര്‍ക്ക്'!
 
രണ്ടാം ടി20യില്‍ തന്റെ ആദ്യ ഓവറിലെ ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകളില്‍ തന്നെ സഞ്ജു സാംസണെയും അഭിഷേക് ശര്‍മ്മയെയും പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കാന്‍ ജയ് മൂന്ദ്രയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം ആരാധകര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തിരയവെയാണ് ഇക്കാര്യം ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്.  ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രശസ്തമായ ലീഡ്‌സ് ബെക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്നും ഈ വര്‍ഷമാണ് താരം ഫിനാന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഇക്കണോമിക്‌സില്‍ ബിരുദം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലോ കോര്‍പ്പറേറ്റ് മേഖലയിലോ എന്റെ കരിയര്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ അവസരങ്ങള്‍ക്കായി ഞാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാണ് താരത്തിന്റെ പ്രൊഫൈല്‍ ബയോയില്‍ പറയുന്നത്.
 
മൂന്ദ്രയുടെ ലിങ്ക്ഡ് ഇന്‍ പ്രൊഫൈല്‍ വൈറലായതോടെ രസകരമായ കമന്റുകളാണ് ആരാധകര്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്. സഞ്ജുവിനെയും അഭിഷേകിനെയുമെല്ലാം പുറത്താക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ ജോലി സ്വപ്നം കാണേണ്ടെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്. ഐപിഎല്‍ ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കു. എന്തിനാണ് സാധാരണ ജോലിയ്ക്കായി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഒപ്പിച്ചുകൊടുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജയ് ഷായെ ടാഫഗ് ചെയ്ത ചില മിടുക്കരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.ALSO READ: ഈ ടീമിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്താവുക സഞ്ജുവാകും, അയർലൻഡ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ വിമർശിച്ച് ആകാശ് ചോപ്ര
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

FIFA World Cup 2026: ആദ്യ റൗണ്ട് 32 മത്സരത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്

FIFA World Cup 2026: ആദ്യ റൗണ്ട് 32 മത്സരത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്മധ്യനിര താരം സ്റ്റീഫൻ എസ്റ്റക്വിയോ ആണ് 90 2 മിനിറ്റിൽ കാനഡയ്ക്കായി ഗോൾ നേടിയത്

Ireland vs India: ടി20 ചാംപ്യൻസിനെ നാണംകെടുത്തി അയർലൻഡ്; രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്കു തോൽവി

Ireland vs India: ടി20 ചാംപ്യൻസിനെ നാണംകെടുത്തി അയർലൻഡ്; രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്കു തോൽവിആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അയർലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 154 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ. ഇന്ത്യയ്ക്കു 153 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോ

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോഗ്രൂപ്പ് കെയിലെ നിര്‍ണായകമായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്ത് പോര്‍ച്ചുഗല്‍.

Brazil vs Japan : ബ്രസീലിനെ തളയ്ക്കാനാകുമോ ജപ്പാൻ പോരാളികൾക്ക്?, ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടം, സാധ്യതയാർക്ക്?

Brazil vs Japan : ബ്രസീലിനെ തളയ്ക്കാനാകുമോ ജപ്പാൻ പോരാളികൾക്ക്?, ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടം, സാധ്യതയാർക്ക്?വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര്‍, നെയ്മര്‍ തുടങ്ങിയ വമ്പന്‍ താരങ്ങളുമായി ബ്രസീല്‍ ഇത്തവണ എത്തുന്നത് കാര്‍ലോ ആഞ്ചലോട്ടി എന്ന തന്ത്രജ്ഞന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തിലാണ്.

ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച അയർലൻഡ് താരം തൊഴിൽ രഹിതൻ, ചർച്ചയായി ജയ് മൂന്ദ്രയുടെ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ പ്രൊഫൈൽ:'ഓപ്പൺ ടു വർക്ക്' സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ട് ഞെട്ടി ഇന്ത്യക്കാർ

ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച അയർലൻഡ് താരം തൊഴിൽ രഹിതൻ, ചർച്ചയായി ജയ് മൂന്ദ്രയുടെ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ പ്രൊഫൈൽ:'ഓപ്പൺ ടു വർക്ക്' സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ട് ഞെട്ടി ഇന്ത്യക്കാർഇന്ത്യക്കെതിരായ പരമ്പരയിലെ മാന്‍ ഓഫ് ദി മാച്ചും മാന്‍ ഓഫ് ദി സീരീസുമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട താരത്തിനെപറ്റി പുറത്തുവരുന്ന വാര്‍ത്തകളാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ഇപ്പോള്‍ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ ടീമിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്താവുക സഞ്ജുവാകും, അയർലൻഡ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ വിമർശിച്ച് ആകാശ് ചോപ്ര

ഈ ടീമിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്താവുക സഞ്ജുവാകും, അയർലൻഡ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ വിമർശിച്ച് ആകാശ് ചോപ്രഅയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ 2 മത്സരങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി ആരാധകര്‍. ഐപിഎല്ലില്‍ തകര്‍ത്തടിച്ച ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്കൊന്നും തന്നെ അയര്‍ലന്‍ഡിലെ പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചുകളില്‍ തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല. യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് അവസരം നല്‍കാത്തതിലും ആരാധകര്‍ക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ട്.

Brazil vs Japan: ബ്രസീലിനു പണികൊടുക്കുമോ ജപ്പാൻ? ഇന്ന് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടം

Brazil vs Japan: ബ്രസീലിനു പണികൊടുക്കുമോ ജപ്പാൻ? ഇന്ന് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടംBrazil vs Japan: ആറാം ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ബ്രസീലിനു റൗണ്ട് 32 വിൽ ഇന്ന് ജപ്പാൻ പരീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനോടു 3-2 നു ബ്രസീൽ തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നു. ഹൂസ്റ്റണിൽ ഇന്ന് രാത്രി 10.30 നാണ് ബ്രസീൽ-ജപ്പാൻ പോരാട്ടം.

Tilak Varma : ഫിഫ്റ്റിയടിക്കാൻ എടുത്തത് 45 പന്തുകൾ, തിലക് വർമയുടെ മെല്ലെപ്പോക്കിൽ വിമർശനം, അപ്പോഴും റെക്കോർഡ് കെ എൽ രാഹുലിന് !

Tilak Varma : ഫിഫ്റ്റിയടിക്കാൻ എടുത്തത് 45 പന്തുകൾ, തിലക് വർമയുടെ മെല്ലെപ്പോക്കിൽ വിമർശനം, അപ്പോഴും റെക്കോർഡ് കെ എൽ രാഹുലിന് !കനത്ത തകര്‍ച്ചയ്ക്കിടയിലും 55 റണ്‍സുമായി ഇന്ത്യന്‍ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ തിലക് വര്‍മ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടം നടത്തിയെങ്കിലും രാജ്യാന്തര ടി20യില്‍ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ അര്‍ധസെഞ്ചുറികളിലൊന്നാണ് തിലക് നേടിയത്.