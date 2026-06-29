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ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച അയർലൻഡ് താരം തൊഴിൽ രഹിതൻ, ചർച്ചയായി ജയ് മൂന്ദ്രയുടെ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ പ്രൊഫൈൽ:'ഓപ്പൺ ടു വർക്ക്' സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ട് ഞെട്ടി ഇന്ത്യക്കാർ
ബെല്ഫാസ്റ്റ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ട്വന്റി-20 മത്സരത്തില് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയെ ഒരൊറ്റ ഓവര് കൊണ്ട് തകര്ത്തുകളഞ്ഞ അയര്ലന്ഡിന്റെ പുതിയ ബൗളിംഗ് സെന്സേഷന് ജയ് മൂന്ദ്രയാണ് ഇപ്പോള് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ സംസാരവിഷയം. ഇന്ത്യക്കെതിരായ പരമ്പരയിലെ മാന് ഓഫ് ദി മാച്ചും മാന് ഓഫ് ദി സീരീസുമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട താരത്തിനെപറ്റി പുറത്തുവരുന്ന വാര്ത്തകളാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ഇപ്പോള് അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന് വംശജനായ 21കാരന് താരത്തിന്റെ ലിങ്ക്ഡ് ഇന് പ്രൊഫഷണല് അക്കൗണ്ടില് താരം ഇപ്പോഴും ജോലിയ്ക്കായുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഈ ലിങ്ക്ഡ് ഇന് പ്രൊഫൈലിലെ സ്ക്രീന് ഷോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്നത്.
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രണ്ടാം ടി20യില് തന്റെ ആദ്യ ഓവറിലെ ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകളില് തന്നെ സഞ്ജു സാംസണെയും അഭിഷേക് ശര്മ്മയെയും പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കാന് ജയ് മൂന്ദ്രയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം ആരാധകര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തിരയവെയാണ് ഇക്കാര്യം ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രശസ്തമായ ലീഡ്സ് ബെക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് നിന്നും ഈ വര്ഷമാണ് താരം ഫിനാന്സ് ആന്ഡ് ഇക്കണോമിക്സില് ബിരുദം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലോ കോര്പ്പറേറ്റ് മേഖലയിലോ എന്റെ കരിയര് ആരംഭിക്കാന് അനുയോജ്യമായ അവസരങ്ങള്ക്കായി ഞാന് കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാണ് താരത്തിന്റെ പ്രൊഫൈല് ബയോയില് പറയുന്നത്.
മൂന്ദ്രയുടെ ലിങ്ക്ഡ് ഇന് പ്രൊഫൈല് വൈറലായതോടെ രസകരമായ കമന്റുകളാണ് ആരാധകര് പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്. സഞ്ജുവിനെയും അഭിഷേകിനെയുമെല്ലാം പുറത്താക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ത്യയില് ജോലി സ്വപ്നം കാണേണ്ടെന്നാണ് ആരാധകര് പറയുന്നത്. ഐപിഎല് ലേലത്തില് പങ്കെടുക്കു. എന്തിനാണ് സാധാരണ ജോലിയ്ക്കായി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ചിലര് പറയുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഒപ്പിച്ചുകൊടുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജയ് ഷായെ ടാഫഗ് ചെയ്ത ചില മിടുക്കരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.ALSO READ: ഈ ടീമിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്താവുക സഞ്ജുവാകും, അയർലൻഡ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ വിമർശിച്ച് ആകാശ് ചോപ്ര
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അയര്ലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ 2 മത്സരങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ത്യന് ടീമിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി ആരാധകര്. ഐപിഎല്ലില് തകര്ത്തടിച്ച ബാറ്റര്മാര്ക്കൊന്നും തന്നെ അയര്ലന്ഡിലെ പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചുകളില് തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല. യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് അവസരം നല്കാത്തതിലും ആരാധകര്ക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ട്.