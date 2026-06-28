  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. FIFA World Cup Round 32 Match Dates
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (11:39 IST)

FIFA World Cup Round 32: അർജന്റീനയ്ക്കു കേപ്പ് വെർദെ, പോർച്ചുഗലിനു ക്രൊയേഷ്യ; റൗണ്ട് 32 മത്സരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

ലോകകപ്പ് റൗണ്ട് 32 മത്സരങ്ങളും സമയക്രമവും

Argentina beat Iceland in World Cup Friendly, Lionel messi, Argentina vs Iceland Match
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (11:39 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (11:46 IST)
google-news
FIFA World Cup Round 32: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ന്റെ റൗണ്ട് 32 മത്സരങ്ങൾക്കു ഇന്ന് അർധരാത്രിയോടെ (നാളെ പുലർച്ചെ) തുടക്കം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും കാനഡയും തമ്മിലാണ് ആദ്യ നോക്ക്ഔട്ട് മത്സരം. അർജന്റീനയ്ക്കു കേപ്പ് വെർദെയും ബ്രസീലിനു ജപ്പാനും പോർച്ചുഗലിനു ക്രൊയേഷ്യയുമാണ് റൗണ്ട് 32 വിൽ എതിരാളികൾ. 
 
ലോകകപ്പ് റൗണ്ട് 32 മത്സരങ്ങളും സമയക്രമവും 
 
South Africa vs Canada: 29 June, 12:30 am IST
 
Brazil vs Japan: 29 June, 10:30 pm IST
 
Germany vs Paraguay: 30 June, 2:30 am IST
 
Netherlands vs Morocco 30 June, 6:30 am IST
 
Ivory Coast vs Norway: 30 June, 10:30 pm IST
 
France vs Sweden: 1 July, 2:30 am IST
 
Mexico vs Ecuador: 1 July, 6:30 am IST
 
England vs DR Congo: 1 July, 9:30 pm IST
 
Belgium vs Senegal: 2 July, 1:30 am IST
 
USA vs Bosnia and Herzegovina, 2 July, 5:30 am IST
 
Spain vs Austria: 3 July, 12:30 am IST
 
Portugal vs Croatia: 3 July, 4:30 am IST
 
Switzerland vs Algeria: 3 July, 8:30 am IST
 
Australia vs Egypt: 3 July, 11:30 pm IST
 
Argentina vs Cabo Verde: 4 July, 3:30 am IST
 
Colombia vs Ghana: 4 July, 7:00 am IST
 
About Writer
WEBDUNIA

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോ

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോഗ്രൂപ്പ് കെയിലെ നിര്‍ണായകമായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്ത് പോര്‍ച്ചുഗല്‍.

റിഷഭ് പന്ത് ലഖ്‌നൗ വിട്ടു, വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ; പകരം കുൽദീപ്

റിഷഭ് പന്ത് ലഖ്‌നൗ വിട്ടു, വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ; പകരം കുൽദീപ്2024 ലെ താരലേലത്തിൽ 27 കോടിക്കാണ് ലഖ്‌നൗ പന്തിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്

അമ്മയായതിന്റെ പേരില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കരിയര്‍ നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്‍മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസി

അമ്മയായതിന്റെ പേരില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കരിയര്‍ നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്‍മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസിവനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്രപരമായ മാറ്റം. പ്രസവത്തിന് ശേഷം താരങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ '6 Rs' മാർഗ്ഗരേഖയുമായി ഐസിസി.

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

'രാജാക്കൻമാരുടെ രാജാവ്'; മെസിക്കു പുതിയ റെക്കോർഡ്, തുടർച്ചയായി ഏഴ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ

'രാജാക്കൻമാരുടെ രാജാവ്'; മെസിക്കു പുതിയ റെക്കോർഡ്, തുടർച്ചയായി ഏഴ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾലോകകപ്പിൽ പുതിയ റെക്കോർഡിട്ട് സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസി. തുടർച്ചയായി ഏഴ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി. ജോർദാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടിയാണ് മെസി റെക്കോർഡിട്ടത്.

Portugal: പോർച്ചുഗലിനു റൗണ്ട് 32 വിൽ എതിരാളികൾ ക്രൊയേഷ്യ

Portugal: പോർച്ചുഗലിനു റൗണ്ട് 32 വിൽ എതിരാളികൾ ക്രൊയേഷ്യPortugal: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ കൊളംബിയയോടു സമനില വഴങ്ങി പോർച്ചുഗൽ. ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനായില്ല. കൊളംബിയയാണ് കളിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്.

ജോർദാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ മെസി ഇല്ല

ജോർദാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ മെസി ഇല്ലഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിനു അർജന്റീന ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇലവനിൽ ഉണ്ടാകില്ല. പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്‌കലോണിയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Tilak Varma: 'ബോൾ വിഴുങ്ങി'; വല്ല ടെസ്റ്റിലും പോയി കളിക്കൂവെന്ന് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ

Tilak Varma: 'ബോൾ വിഴുങ്ങി'; വല്ല ടെസ്റ്റിലും പോയി കളിക്കൂവെന്ന് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർTilak Varma: ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ഉപനായകൻ തിലക് വർമയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ആരാധകർ. ബാറ്റിങ്ങിലെ മെല്ലപ്പോക്കാണ് താരത്തിനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾക്കു കാരണം. അർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ 21 പന്തിൽ 19 റൺസാണ് തിലകിന്റെ സമ്പാദ്യം.

Prasidh Krishna: 'ഇങ്ങനെയൊരു ദാനധർമ്മിയെ ടി20 ടീമിൽ വേണോ'; ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ

Prasidh Krishna: 'ഇങ്ങനെയൊരു ദാനധർമ്മിയെ ടി20 ടീമിൽ വേണോ'; ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണPrasidh Krishna: അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിലെ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ ഇന്ത്യയുടെ പേസ് ബൗളർ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയ്ക്കു വിമർശന പെരുമഴ. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അയർലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 182 റൺസ് എടുത്തപ്പോൾ പ്രസിദ്ധ് വിട്ടുകൊടുത്തത് 57 റൺസ് !