അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 28 ജനുവരി 2026 (13:58 IST)
മുംബൈ: 2026 ടി20 ലോകകപ്പിന് ഒരുക്കങ്ങള് നടക്കവെ ഇന്ത്യന് ടീമിലെ അമിതമായ പരീക്ഷണങ്ങള്ക്കെതിരെ വിമര്ശനവുമായി വെറ്ററന് താരം അജിങ്ക്യ രഹാനെ. ന്യൂസീലന്ഡിനെതിരായ പരമ്പരയില് ഇന്ത്യ ആധിപത്യം പുലര്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഓരോ മത്സരത്തിലും പ്ലെയിങ് ഇലവനില് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങള് ടീമിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് രഹാനെയുടെ നിരീക്ഷണം. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഇറങ്ങിയത്.
സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ഫോമില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണം ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ അസ്ഥിരമായ നിലപാടുകളാണെന്ന് രഹാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരിക്കല് ഓപ്പണറായി തിളങ്ങിയ സഞ്ജുവിനെ മാറ്റി ശുഭ്മാന് ഗില്ലിനെ പരീക്ഷിച്ചതും, പിന്നീട് ടീമില് നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കി ജിതേഷ് ശര്മ്മയെ കൊണ്ടുവന്നതുമെല്ലാം ടീം കെമിസ്ട്രിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള് സഞ്ജു തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ഫോം കണ്ടെത്താന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഈ അസ്ഥിരതയുടെ ഫലമാണ്. രഹാനെ പറഞ്ഞു. സഞ്ജു തന്റെ സ്വാഭാവിക ശൈലി കൈവിടാതെ ബാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും, മറ്റൊരു താരത്തെയും അനുകരിക്കാന് ശ്രമിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ഒരു പരമ്പര കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് ഇലവന് സജ്ജമായിരിക്കണം. വരുണ് ചക്രവര്ത്തിയെ പോലൊരു പ്രധാന ബൗളറെ പുറത്തിരുത്തുന്നത് ശരിയല്ല. ലോകകപ്പിന് തൊട്ട് മുന്പ് പ്രധാനതാരങ്ങള്ക്ക് താളം കണ്ടെത്താനാകണം. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും വരുണ് കളിക്കണമായിരുന്നു. രഹാനെ പറഞ്ഞു.