രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്ച്ച് 2026 (13:47 IST)
ഐപിഎല് ചരിത്രത്തില് ഒരു ടീം അവരുടെ മുഖം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമാണെന്ന് മുന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് നായകനായ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിസ്. ചെന്നൈയ്ക്ക് ധോനിയും മുംബൈയ്ക്ക് രോഹിത്തും ആര്സിബിക്ക് കോലിയും പോലെ രാജസ്ഥാനെന്ന് പറയുമ്പോള് തനിക്ക് ആദ്യം ഓര്മയില് വരുന്നത് സഞ്ജുവിന്റെ മുഖമാണെന്നാണ് ഡുപ്ലെസിസ് പറയുന്നത്. 2026 ഐപിഎല് സീസണില് സഞ്ജു ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സിനായി കളിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡുപ്ലെസിസിന്റെ പരാമര്ശം. മാര്ച്ച് 30ന് തന്റെ ആദ്യ ടീമായ രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനെതിരെയാകും സഞ്ജു ചെന്നൈയില് ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങുക.
11 ഐപിഎല് സീസണുകളില് രാജസ്ഥാന്റെ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ സഞ്ജു, 18 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സിലെത്തിയത്. സഞ്ജുവിനായി സാം കറന്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരെ ചെന്നൈ രാജസ്ഥാന് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സഞ്ജുവിന്റെ അഭാവത്തില് യശ്വസി ജയ്സ്വാളിന് രാജസ്ഥാനില് കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് ചുമക്കേണ്ടിവരുമെന്നും
ഡുപ്ലെസിസ് പറയുന്നു. സഞ്ജുവുള്ളപ്പോള് ജയ്സ്വാളിന് അവന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയില് കളിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പോള് അവന് കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഡുപ്ലെസിസ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സഞ്ജു സാംസണിന് പിന്ഗാമിയായി റിയാന് പരാഗിനെ നായകനാക്കി തിരെഞ്ഞെടുത്ത രാജസ്ഥാന് തീരുമാനത്തെ ചൂതാട്ടമെന്നാണ് മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ ലക്ഷ്മീപതി ബാലാജി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ജഡേജ, കറന്, ജയ്സ്വാള് ഇങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റന് ചുമതല ഏല്ക്കാന് കഴിവുള്ളവര് ടീമിലിരിക്കെയാണ് പരാഗിനെ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചതെന്നും കുമാര് സംഗക്കാര പരാഗിന് നല്കുന്ന പിന്തുണയാകും ഇത്തവണ പ്രധാനമാവുകയെന്നും ബാലാജി പറഞ്ഞു.