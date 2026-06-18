  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Shubman Gill Replacing Kohlis batting position
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (11:10 IST)

Shubman Gill: 'കോലി പോയാൽ ആരാകും മൂന്നാമൻ'; താൻ തന്നെയെന്ന് സൂചന നൽകി ഗിൽ

യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ എത്തിയതോടെ തന്റെ ഓപ്പണർ സ്ഥാനം ത്യജിക്കാൻ ഗിൽ തയ്യാറാകുകയായിരുന്നു

Why Shubman Gill Excluded T20 World Cup team, Why Shubman Gill Snubbed from T20 World Cup Team, Shubman Gill, Shubman Gill Sanju Samson India vs South Africa, Shubman Gill flop in T20, Shubman Gill, Sanju Samson, Shubman Gill vs Sanju Samson, India v
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (11:10 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (11:12 IST)
google-news
Shubman Gill: വിരാട് കോലിക്കു ശേഷം ഏകദിനത്തിൽ മൂന്നാമനായി ഇറങ്ങാൻ തനിക്കു പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ വൺഡൗൺ ആയി ഇറങ്ങിയ ഗിൽ സെഞ്ചുറി നേടി കളിയിലെ താരമായി. 
 
യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ എത്തിയതോടെ തന്റെ ഓപ്പണർ സ്ഥാനം ത്യജിക്കാൻ ഗിൽ തയ്യാറാകുകയായിരുന്നു. രോഹിത് ശർമയും ജയ്‌സ്വാളും ഓപ്പണർമാരായി. വിരാട് കോലിയുടെ അഭാവത്തിൽ കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കായി വൺഡൗൺ ബാറ്ററായി നായകൻ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. വിരാട് കോലിയുടെ മൂന്നാം നമ്പർ ബാറ്റിങ് പൊസിഷനിൽ തനിക്കും തിളങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രസ്താവന കൂടിയായിരുന്നു ഗില്ലിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ്. 
 
110 പന്തുകൾ നേരിട്ട ഗിൽ 22 ഫോറും രണ്ട് സിക്സും സഹിതം 154 റൺസ് നേടി ഏകദിന കരിയറിലെ ഒൻപതാം സെഞ്ചുറി നേടി. ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ സെഞ്ചുറി കൂടിയാണിത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഗില്ലിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റം ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പ് രോഹിത്തും കോലിയും കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല. ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രതിഭകളുടെ ധാരാളിത്തമുണ്ട്. വിരാട് കോലിയുടെ വൺഡൗൺ പൊസിഷനിലേക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു ബാറ്ററെ വേണം. ഈ ഉത്തരവാദിത്തം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാമ് ഗിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. നേരത്തെ ടെസ്റ്റിൽ ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം ഗിൽ തന്റെ ഓപ്പണർ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. വിരാട് കോലി വിരമിച്ചതോടെ കോലിയുടെ നാലാം നമ്പറിലാണ് ഗിൽ ടെസ്റ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾ

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾഐപിഎല്ലില്‍ 20.77 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 270 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു സൂര്യകുമാര്‍ നേടിയത്.

Shubman Gill: 'കോലി പോയാൽ ആരാകും മൂന്നാമൻ'; താൻ തന്നെയെന്ന് സൂചന നൽകി ഗിൽ

Shubman Gill: 'കോലി പോയാൽ ആരാകും മൂന്നാമൻ'; താൻ തന്നെയെന്ന് സൂചന നൽകി ഗിൽShubman Gill: വിരാട് കോലിക്കു ശേഷം ഏകദിനത്തിൽ മൂന്നാമനായി ഇറങ്ങാൻ തനിക്കു പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ വൺഡൗൺ ആയി ഇറങ്ങിയ ഗിൽ സെഞ്ചുറി നേടി കളിയിലെ താരമായി.

ഇതിലും നല്ല ചാൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഗോളടിക്കാൻ മറന്ന് റൊണാൾഡോ, സഹതാരം കലിപ്പിൽ

ഇതിലും നല്ല ചാൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഗോളടിക്കാൻ മറന്ന് റൊണാൾഡോ, സഹതാരം കലിപ്പിൽക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ മോശം പ്രകടനത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ ആരാധകർക്കു നിരാശ. ടീമിനുള്ളിൽ റൊണാൾഡോ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ലോകകപ്പിൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നത് ആശങ്കയിലാണ്.

England vs Croatia: 'ഇത്തവണ കപ്പ് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ'; ക്രൊയേഷ്യയെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്

England vs Croatia: 'ഇത്തവണ കപ്പ് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ'; ക്രൊയേഷ്യയെ പഞ്ഞിക്കിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്England vs Croatia: ആദ്യമൊരു ഗോളടിച്ച് പിന്നെയുള്ള സമയം മുഴുവൻ പ്രതിരോധിച്ചു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പഴയ ഇംഗ്ലണ്ടല്ല ഇത്, ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന വാശിയിൽ ലോകകപ്പിന്റെ ഫേവറിറ്റുകളാണ് അവരിപ്പോൾ. ക്രൊയേഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജയം.

Cristiano Ronaldo : ബോക്സിൽ നിന്നും അനങ്ങാതെ റോണോ, മെസ്സി... മെസ്സി... കൂവി വിളിച്ച് ആരാധകർ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കളം വിട്ടത് നിരാശയോടെ

Cristiano Ronaldo : ബോക്സിൽ നിന്നും അനങ്ങാതെ റോണോ, മെസ്സി... മെസ്സി... കൂവി വിളിച്ച് ആരാധകർ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കളം വിട്ടത് നിരാശയോടെലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കമായ ലോകകപ്പിലെ പ്രകടനങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ മെസ്സിക്ക് റൊണോള്‍ഡോയ്ക്ക് മുകളില്‍ ശക്തമായ മേല്‍ക്കെയാണുള്ളത്.

Women's T20 World Cup 2026, India Women vs Netherlands Women: ലോകകപ്പിൽ രണ്ടാം ജയവുമായി ഇന്ത്യ, സ്മൃതി കളിയിലെ താരം

Women's T20 World Cup 2026, India Women vs Netherlands Women: ലോകകപ്പിൽ രണ്ടാം ജയവുമായി ഇന്ത്യ, സ്മൃതി കളിയിലെ താരംIndia Women vs Netherlands Women: വനിതകളുടെ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ നെതർലൻഡ്‌സ് വനിത ടീമിനെ 95 റൺസിനു ഇന്ത്യ വനിത ടീം തോൽപ്പിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ വനിത ടീം നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 209 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 17.3 ഓവറിൽ 114 റൺസിനു നെതർലൻഡ്‌സ് വനിത ടീം ഓൾഔട്ട് ആയി.