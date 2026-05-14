WEBDUNIA|
Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (09:58 IST)
പ്ലേ ഓഫ് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ച് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു. ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ജയം മതി ആർസിബിക്കു ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ.
12 കളികളിൽ എട്ട് ജയത്തോടെ 16 പോയിന്റുമായി നിലവിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ആർസിബി. 12 കളികളിൽ നിന്ന് 16 പോയിന്റുള്ള ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് രണ്ടാമത്. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും പഞ്ചാബ് നാലാമതും.
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സും പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ എലിമിനേറ്റഡ് ആയി. 11 കളികളിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റുള്ള മുംബൈ ഒൻപതാമതും ഇതേ പോയിന്റുമായി ലഖ്നൗ പത്താമതുമാണ്.