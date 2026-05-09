ശനി, 9 മെയ് 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

ശ്രേയസല്ല, ഗംഭീറിന്റെ മനസ്സില്‍ സഞ്ജു, നായകസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പരിഗണനയില്‍ മലയാളി താരവും

ഇപ്പോഴിതാ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പേരും പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

Sanju Samson
Sanju Samson
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ശനി, 9 മെയ് 2026 (14:33 IST)
ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമില്‍ അപ്രതീക്ഷിത അഴിച്ചുപണിക്ക് ബിസിസിഐ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായുള്ള റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചെങ്കിലും ഒരു വര്‍ഷത്തിന് മുകളിലായി മോശം ഫോം തുടരുന്നതിനാല്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന് ടീമില്‍ നിന്നും സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുമെന്നും പകരം നായകനായി ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ ടീമിലെത്തുമെന്നുമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിലെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പേരും പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 3 വര്‍ഷമായി ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ശ്രേയസിനെ പെട്ടെന്ന് നായകനായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കുന്നതില്‍ ബിസിസിഐയില്‍ പലര്‍ക്കും വിയോജിപ്പുണ്ട്. അതേസമയം പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീര്‍ സഞ്ജു സാംസണെ നായകനാക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 വര്‍ഷക്കാലമായി ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ടീമില്‍ സ്ഥിരം താരമാണെന്നതും ഐപിഎല്ലില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനെ നയിച്ചുള്ള റെക്കോര്‍ഡും സഞ്ജുവിന് അനുകൂലമാണ്. കൂടാതെ ഗംഭീറുമായുള്ള അടുപ്പവും സഞ്ജുവിന് അനുകൂലഘടകമാണ്.

നേരത്തെ സഞ്ജുവിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ടി20 ലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഐപിഎല്ലില്‍ തുടരുന്ന മികച്ച പ്രകടനങ്ങളും സഞ്ജുവിന് അനുകൂലഘടകങ്ങളാണ്. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ ഈ പ്രകടനങ്ങള്‍ ബിസിസിഐ കണക്കിലെടുക്കുമെന്നും ഏകദിന ടീമില്‍ ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷനായി സഞ്ജു ഇടം നേടുമെന്നുമാണ് സൂചന. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.




അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :