ഇഷാൻ എന്നേക്കാൾ ആ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി, 2 മാസത്തോളം ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തുവെച്ചു: ലോകകപ്പിന് മുൻപത്തെ ദിവസങ്ങളെ പറ്റി സഞ്ജു

ടി20 ലോകകപ്പിലെ വെസ്റ്റിന്ഡീസ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലന്ഡ് എന്നിവര്ക്കെതിരായ തുടര്ച്ചയായ തകര്പ്പന് പ്രകടനങ്ങളോടെ ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ഹീറോയാണ് ഇന്ന് സഞ്ജു സാംസണ്. ഐപിഎല്ലില് ചെന്നൈ കുപ്പായത്തിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളില് പതറിയെങ്കിലും ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് സഞ്ജു നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 2 മാസമായി സഞ്ജു തന്റെ കരിയറിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിലാണുള്ളത്. എന്നാല് ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുന്പ് എല്ലാം കൈവിട്ട നിലയിലായിരുന്നു സഞ്ജു. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ മികച്ച പ്രകടനം ലോകകപ്പ് ടീമിലെ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തില് പരമ്പരയിലെ 5 മത്സരങ്ങളിലും സഞ്ജു നിരാശപ്പെടുത്തി. പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തില് സ്വന്തം നാട്ടിലെ കാണികള്ക്ക് മുന്നില് സഞ്ജു നിരാശപ്പെടുത്തിയപ്പോള് മത്സരത്തില് സെഞ്ചുറി നേടി ഇഷാന് കിഷന് സഞ്ജുവിന്റെ സ്ഥാനം നേടിയെടുത്തിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ ഈ സമയത്തെ പറ്റി തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സഞ്ജു. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ പരമ്പരയുടെ സമയത്ത് തന്റെ സ്വപ്നം അടുത്തെത്തിയെന്ന തോന്നലുണ്ടായപ്പോള് അമിതമായി പരിശ്രമിച്ചത് തന്റെ സ്വാഭാവികമായ ശാന്തത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് സഞ്ജു പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് സാധാരണയേക്കാള് കൂടുതല് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാന് തുടങ്ങി. ദിവസവും രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂര് ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനത്തിന് പുറമെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും അദ്ദേഹം പ്രത്യേക പരിശീലന സെഷനുകള് നടത്തിയിരുന്നു. ഈ അമിതമായ പരിശ്രമം സ്വാഭാവികമായ ശാന്തത നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ആദ്യത്തെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളില് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്, ജീവിതത്തില് ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മര്ദ്ദമാണുണ്ടാക്കിയത്. പ്രതീക്ഷകളുടെ അമിതമായ ഭാരവും താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമായിരുന്നു. സഞ്ജു പറയുന്നു.
പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള് മാനസികമായി തളര്ന്നു. ഇഷാന് കിഷന് സെഞ്ചുറി പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോള് അവന് ആ സ്ഥാനം അര്ഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കും തോന്നി. നമ്മള് നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കാണുകയുള്ളു. ഇഷാനും വലിയ സ്റ്റോറിയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇന്ത്യന് ടീമില് നിന്ന് പുറത്തുപോയി. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില് ജാര്ഖണ്ഡിനായി ഒറ്റയ്ക്ക് കിരീടം നേടികൊടുത്തു. സെഞ്ചുറി പ്രകടനം നടത്തി ലോകകപ്പ് ടീമിലെ സ്ഥാനം അവന് അര്ഹിക്കുന്നതായിരുന്നു ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റില് സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
ലോകകപ്പില് അവസരം കിട്ടുമോ എന്നത് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. അഭിഷേകിന് പകരം കിട്ടുന്ന അവസരമെ കിട്ടുകയുള്ളു എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. ലോകകപ്പില് ആദ്യമായി കളിക്കാന് അവസരം വന്നപ്പോള് ലോകകപ്പില് കളിക്കാനായല്ലോ എന്ന സന്തോഷമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ആ ദിവസം ആഘോഷമാക്കിയെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു. തിരിച്ചടികളാണ് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താന് തന്നെ സഹായിച്ചതെന്നും സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി.