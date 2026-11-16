ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് ആവേശവാർത്ത; 2029 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്കും 2031 ഏകദിന ലോകകപ്പിനും ഇന്ത്യ വേദിയാകും
2028-ലെ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പിന് ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസീലന്ഡും (ഒക്ടോബര് 12 - നവംബര് 12) സംയുക്തമായി വേദിയാകും.
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്ക്ക് ഇരട്ടിമധുരം നല്കി ഐസിസിയുടെ നിര്ണ്ണായക പ്രഖ്യാപനം. 2029-ലെ ഐ.സി.സി ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫിക്കും 2031-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനും ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്ന് ഐ.സി.സി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2031-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ബംഗ്ലാദേശുമായി സംയുക്തമായാണ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 2028 മുതല് 2035 വരെയുള്ള പ്രമുഖ പുരുഷ ടൂര്ണമെന്റുകളുടെ കലണ്ടര് പുറത്തുവിട്ടപ്പോഴാണ് ഐ.സി.സി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
2029 ഒക്ടോബര് 9 മുതല് 28 വരെയാണ് ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫി പോരാട്ടങ്ങള് നടക്കുക. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തം കാണികള്ക്ക് മുന്നില് കിരീടം നിലനിര്ത്താനുള്ള സുവര്ണ്ണാവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. 2006-ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. 2031 ഒക്ടോബര് 9 മുതല് നവംബര് 23 വരെയാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പ് നടക്കുക. ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് വേദിയാകുന്നത്. മുന്പ് 1987, 1996, 2011 വര്ഷങ്ങളില് സംയുക്തമായും 2023-ല് ഒറ്റയ്ക്കും ഇന്ത്യ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023-ലെ ഫൈനലില് നഷ്ടമായ കിരീടം സ്വന്തം മണ്ണില് തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള അവസരമായിരിക്കും ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2031-ലെ ലോകകപ്പ്.
2028-ലെ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പിന് ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസീലന്ഡും (ഒക്ടോബര് 12 - നവംബര് 12) സംയുക്തമായി വേദിയാകും. 2030-ലെ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ട്, അയര്ലന്ഡ്, സ്കോട്ട്ലന്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി (ജൂലൈ 4 - ഓഗസ്റ്റ് 4) നടക്കും. 2029, 2031 വര്ഷങ്ങളിലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് ഫൈനലുകള്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും വേദിയാകുക. 2032 മുതല് 2035 വരെയുള്ള ടൂര്ണമെന്റുകളുടെ തീയതികള് ഐ.സി.സി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേദികള് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും.ALSO READ: Rohit Sharma: ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ ഈ ഫോം മതിയോ? രോഹിത്തിന്റെ സാധ്യത തുലാസിൽ