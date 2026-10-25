കരയിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട മീനിനെ പോലെയായി, വൺ ഡൗൺ വൈഭവിന് പറ്റിയ പണിയല്ല: വിമർശനവുമായി ആർ അശ്വിൻ
സഞ്ജു സാംസണും അഭിഷേക് ശര്മയും ഓപ്പണര്മാരായി ഇറങ്ങിയ മത്സരത്തില് ആറാം ഓവറിലാണ് വൈഭവ് ക്രീസിലെത്തിയത്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തില് പരിക്കേറ്റ ഇഷാന് കിഷന് പകരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ വണ് ഡൗണ് ആക്കിയ തീരുമാനത്തെ വിമര്ശിച്ച് മുന് ഇന്ത്യന് താരം ആര് അശ്വിന്. ഒട്ടും പരിചിതമല്ലാത്ത ബാറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലാണ് വൈഭവിനെ ഇറക്കിയതെന്നും കരയിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട മീനിനെ പോലെ വൈഭവ് പ്രയാസപ്പെട്ടെന്നും അശ്വിന് പറഞ്ഞു.
സഞ്ജു സാംസണും അഭിഷേക് ശര്മയും ഓപ്പണര്മാരായി ഇറങ്ങിയ മത്സരത്തില് ആറാം ഓവറിലാണ് വൈഭവ് ക്രീസിലെത്തിയത്. മത്സരത്തില് 8 പന്തില് 4 റണ്സ് നേടി വൈഭവ് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. ഒരു യുവതാരത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിലും വണ് ഡൗണ് പൊസിഷനില് വൈഭവ് പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് അശ്വിന് പറയുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ബാറ്റര് യുവതാരത്തെ സമീപിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം നല്കണമായിരുന്നു. പന്ത് ടൈം ചെയ്യാന് ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോള് ശാന്തനായി നിലയുറപ്പിക്കാന് നിര്ദേശം നല്കണമായിരുന്നു. അശ്വിന് പറഞ്ഞു.
അഭിഷേക്, സഞ്ജു, വൈഭവ് എന്നിവര് ഒരുമിച്ച് പ്ലേയിങ് ഇലവനില് ഉണ്ടെങ്കില് സഞ്ജു സാംസണ് വണ് ഡൗണില് ഇറങ്ങുന്നതാകും ഉചിതമെന്നും മുന്പ് ഈ പൊസിഷനില് കളിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയം സഞ്ജുവിനുണ്ടെന്നും അശ്വിന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മധ്യനിരയില് തിലക് വര്മ, നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി, നമന് ധിര് എന്നിവര് നടത്തിയ പോരാട്ടത്തെ അശ്വിന് പ്രശംസിച്ചു. ഈ താരങ്ങളുടെ മികവാണ് ടീമിനെ വിജയം നേടാന് സഹായിച്ചതെന്നും അശ്വിന് പറഞ്ഞു.