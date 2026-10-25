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  4. Tilak varma on his heroic innings against newzealand
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 25 October 2026 (08:52 IST)

പ്രചോദനം നല്‍കിയത് ഗംഭീറിന്റെ വാക്കുകള്‍, ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ മനസ്സ് തുറന്ന് തിലക് വര്‍മ

മത്സരത്തിന് മുന്‍പ് ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറും ബാറ്റിങ് പരിശീലകന്‍ സീതാന്‍ഷു കോട്ടകും തനിക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് നല്‍കിയതെന്ന് തിലക് പറയുന്നു.

Tilak Varma, India vs Newzealand, tilak varma heroics, T20 cricket
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (08:45 IST)
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ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിലെ മിന്നുന്ന വിജയത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ മനസ്സ് തുറന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഉപനായകനായ തിലക് വര്‍മ. ലോ സ്‌കോര്‍ ത്രില്ലറായ മത്സരത്തില്‍ വിജയസാധ്യതകള്‍ അടഞ്ഞെന്ന നിലയില്‍ നിന്ന ഇന്ത്യയെ 26 പന്തില്‍ 51 റണ്‍സ് നേടികൊണ്ട് വിജയത്തിലേക്കെത്തിച്ചത് തിലക് വര്‍മയുടെ പ്രകടനമായിരുന്നു. മത്സരത്തിന് മുന്‍പ് ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറും ബാറ്റിങ് പരിശീലകന്‍ സീതാന്‍ഷു കോട്ടകും തനിക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് നല്‍കിയതെന്ന് തിലക് പറയുന്നു.
 
 രാജ്യം മുഴുവന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവസാന നിമിഷം വരെ ക്രീസില്‍ നിന്നാല്‍ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ തനിക്കാകുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞുവെന്നാണ് മത്സരശേഷം തിലക് വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
 അവസാനം വരെ ബാറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത. ഗൗതം ഗംഭീറുമായും സിതാന്‍ഷു കോട്ടക്കുമായും മത്സരത്തിന് മുന്‍പെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. രാജ്യം മുഴുവന്‍ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞത്. അവസാനം വരെ ബാറ്റ് ചെയ്താല്‍ ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കാന്‍ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ആ വാക്കുകള്‍ വലിയ പ്രചോദനമായി. എന്റെ മുകളിലുള്ള വിശ്വാസം കാക്കാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്, തിലക് പറഞ്ഞു.
 
നമന്‍ ധീറിനോട് കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് ഓടി എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവസാനം വരെ ക്രീസില്‍ തുടരുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നും തിലക് പറഞ്ഞു. പിച്ച് സ്ലോ ആയിരുന്നു. അതിനാല്‍ സ്പിന്നര്‍മാര്‍ ബൗള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഓടി റണ്‍സ് നേടാമെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പ്ലാന്‍ നല്ല രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കാനും സാധിച്ചു. നമന്‍ നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ പുറത്തായി. ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ പതിനെട്ടാം ഓവറില്‍ തന്നെ മത്സരം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിച്ചേനെ. തിലക് പറഞ്ഞു.ALSO READ: 'ഇതാണ് ഇന്ത്യ'; തോൽവി ഉറപ്പിച്ച് ടിവി ഓഫ് ചെയ്തവർക്ക് നിരാശപ്പെടാം, 'തോറ്റ' കളി തിരിച്ചുപിടിച്ച് തിലകും നമാനും നിതീഷും
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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