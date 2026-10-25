സുന്ദറും രാഹുലും സായ് സുദർശനും പൂജ്യം, ന്യൂസിലൻഡ് എയ്ക്കെതിരെ തിളങ്ങാനാവാതെ താരങ്ങൾ, ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സിൽ ഇന്ത്യ 113ന് പുറത്ത്
ന്യൂസിലാന്ഡ് എ പേസര് സൈമണ് കീനിന്റെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പ്രകടനമാണ് (5/24) ഇന്ത്യന് മധ്യനിരയെയും വാലറ്റത്തെയും തകര്ത്തത്.
ന്യൂസിലാന്ഡ് എയ്ക്കെതിരായ അനാദ്യോഗിക ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരത്തില് ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സില് 113ന് പുറത്തായി ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യന് ടെസ്റ്റ് ടീമിലെ പ്രധാനതാരങ്ങളെല്ലാം അണിനിരന്നിട്ടും ന്യൂസിലന്ഡിലെ പേസിനെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചില് ന്യൂസിലന്ഡ് യുവതാരങ്ങളെ നേരിടാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനബാറ്റര്മാരായ കെ എല് രാഹുലും സായ് സുദര്ശനും വാഷിങ്ങ്ടണ് സുന്ദറും റണ്സൊന്നും നേടാനാവാതെയാണ് മടങ്ങിയത്. ധ്രുവ് ജുറല് ഒരു റണ്സ് മാത്രമെടുത്തും പുറത്തായി.
ന്യൂസിലാന്ഡ് എ പേസര് സൈമണ് കീനിന്റെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പ്രകടനമാണ് (5/24) ഇന്ത്യന് മധ്യനിരയെയും വാലറ്റത്തെയും തകര്ത്തത്. ഇന്ത്യന് ബാറ്റര്മാരില് 44 റണ്സുമായി യാഷ് റാത്തോഡാണ് ടോപ് സ്കോറര്. 32 റണ്സുമായി ദേവദത്ത് പടിക്കലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി പൊരുതി. 17 റണ്സാണ് ഓപ്പണര് യശ്വസി ജയ്സ്വാള് നേടിയത്.
49 പന്തില് 3 സിക്സറുകളും 3 ഫോറുമടക്കമാണ് യാഷ് റാത്തോഡ് 44 റണ്സ് നേടിയത്. ഇന്ത്യയെ 100 കടത്തുന്നതില് ഈ പ്രകടനമാണ് നിര്ണായകമായത്.
അതേസമയം മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ന്യൂസിലന്ഡ് 317 റണ്സാണ് നേടിയത്. റിയാസ് മാരിയൂ (76), ഡീന് ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ് (51), കര്ട്ടീസ് ഹീപ്പി(44) എന്നിവരാണ് ന്യൂസിലന്ഡ് നിരയില് തിളങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി അന്ഷുല് കാംബോജും ആഖ്വിബ് നബിയും 3 വിക്കറ്റുകള് വീതം നേടി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിലവില് 18 റണ്സിന് 2 വിക്കറ്റെന്ന നിലയിലാണ്. ഓപ്പണര്മാരായ കെ എല് രാഹുല് യശ്വസി ജയ്സ്വാള് എന്നിവരെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്. നിലവില് ന്യൂസിലന്ഡിന് 186 റണ്സ് ലീഡാണുള്ളത്.