Smriti Mandhana : ‘അവൾ ഏറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്’ ഈ വിജയം സ്മൃതിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് നൽകാൻ: ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ

Last Modified വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:57 IST)
വനിതാ പ്രീമിയര് ലീഗില്
റോയല് ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ കിരീടനേട്ടം ക്യാപ്റ്റന് സ്മൃതി മന്ദാനയ്ക്ക് സമര്പ്പിച്ച് ഓള്റൗണ്ടര് ശ്രേയങ്ക പാട്ടീല്. ഫൈനല് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ
പ്രതികരണത്തിലാണ് ശ്രേയങ്ക കിരീടനേട്ടം സ്മൃതിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി സ്മൃതി കടുത്ത മാനസികസമ്മര്ദ്ദത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയതെന്നും അതിനാല് ഈ കിരീടനേട്ടം സ്പെഷ്യലാണെന്നും ശ്രേയങ്ക പറയുന്നു.
സ്മൃതി വളരെ അധികം കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. വനിതാ പ്രീമിയര് ലീഗില് സ്മൃതി കാണിച്ച മനോധൈര്യവും സമര്പ്പണവുമാണ് ടീമിന്റെ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. കഠിനമായ സമയങ്ങളില് പോലും ടീമിനുള്ളില് ആത്മവിശ്വാസം പകരാന് സ്മൃതിക്ക് സാധിച്ചെന്നും ശ്രേയങ്ക പറഞ്ഞു.
ഫൈനല് മത്സരത്തില് 203 എന്ന മികച്ച ടോട്ടല് പടുത്തുയര്ത്തിയിട്ടും ആര്സിബിക്ക് വിജയിക്കാനായത് സ്മൃതി മന്ദാന- ജോര്ജിയ വോള് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് നടത്തിയ പ്രകടനത്തിന്റെ മികവിലായിരുന്നു. മത്സരത്തിലുടനീളം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കളിച്ച സ്മൃതി കളിയുടെ താളം സ്വയം സെറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഫൈനല് മത്സരത്തില് കളിയിലെ മികച്ച താരമായതും സ്മൃതിയായിരുന്നു. 41 പന്തില് 3 സിക്സും 12 ഫോറും സഹിതം 87 റണ്സാണ് മത്സരത്തില് സ്മൃതി നേടിയത്.