Sanju Samson : സഞ്ജു അവിഭാജ്യ ഘടകം, ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ക്യാപ്റ്റനെന്ന് രവി ശാസ്ത്രി

ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ടി20 ക്യാപ്റ്റന് ആരാകുമെന്ന ചര്ച്ചകള് കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കെ ശ്രദ്ധേയമായ നിരീക്ഷണങ്ങളുമായി മുന് ഇന്ത്യന് പരിശീലകനും കമന്റേറ്ററുമായ രവി ശാസ്ത്രി. സൂര്യകുമാര് യാദവിന്റെ പകരക്കാരനായി ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ഇന്ത്യന് ടീമിനെ സഞ്ജു സാംസണ് നയിക്കണമെന്നതാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് രവി ശാസ്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഐപിഎല്ലിലും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും സഞ്ജു നായകനെന്ന രീതിയില് മികവ് തെളിയിച്ചതാണെന്നും ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് സ്ഥാനത്തിന് സഞ്ജു യോഗ്യനാണെന്നുമാണ് ശാസ്ത്രിയുടെ വിലയിരുത്തല്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടി20 ലോകകിരീടം നേടി തന്ന നായകനാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തിന് മുകളിലായി ബാറ്റിങ്ങില് കാര്യമായ പ്രകടനങ്ങള് നടത്താന് സൂര്യകുമാറിനായിട്ടില്ല. ഐപിഎല്ലിലും മോശം ഫോം തുടര്ന്നതും പ്രായവും സൂര്യകുമാറിന് മുന്നിലെ തടസ്സങ്ങളാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് സൂര്യകുമാറിന് പകരം നായകനെ ഇന്ത്യ തേടുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രവി ശാസ്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
2028ലെ ലോകകപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുതിയ നായകനെ വേണ്ടിവന്നേക്കും. അടുത്ത 2 വര്ഷത്തില് സൂര്യ എങ്ങനെ കളിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാകും ഇത്. എന്റെ വീക്ഷണത്തില് സഞ്ജു ക്യാപ്റ്റന് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്ന്നുകഴിഞ്ഞു. തന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെയും ഫോമിനെയും സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്ക്കും സഞ്ജു ഉത്തരം നല്കി കഴിഞ്ഞു. ഐപിഎല്ലില് രാജസ്ഥാനെ നയിച്ച പരിചയം സഞ്ജുവിനുണ്ട്. കൂടാതെ ടീമിലെ അവിഭാജ്യഘടകമായും മാറികഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും വര്ഷങ്ങളില് സഞ്ജുവില് നിന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.
സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതിഭയില് ഒരുക്കാലത്തും സംശയമുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാല് ആ പ്രതിഭയ്ക്കൊത്ത് സഞ്ജുവിന് ഉയരാനായിരുന്നില്ല. എന്നാല് ഈ സീസണില് ലോകകപ്പില് നിര്ണായക മത്സരങ്ങളില് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ത്യയെ ജയിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോള് ഐപിഎല്ലില് കാണിക്കുന്ന പക്വതയും സഞ്ജുവിനെ നായകനാക്കാന് യോഗ്യനാക്കുന്നു. ശാസ്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.