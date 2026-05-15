ലണ്ടന്: ക്രിക്കറ്റിന്റെ തറവാടായ ഇംഗ്ലണ്ടില് നിന്ന് വിപ്ലവകരമായ വാര്ത്ത.ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പായി ഇംഗ്ലണ്ട് പുരുഷ ടീമിന്റെ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫില് മുന് വനിതാ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ സാറ ടെയ്ലറെ ഉള്പ്പെടുത്തി. വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് കണ്സള്ട്ടന്റായാണ് സാറ നിയമിതയായത്. പുരുഷ ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ വനിത എന്ന അപൂര്വ്വ ബഹുമതി ഇതോടെ സാറയ്ക്ക് സ്വന്തമായി.
കായികരംഗത്തെ ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ പുതിയ മുഖമായാണ് സാറയുടെ ഈ ദൗത്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത്. സസെക്സ് കൗണ്ടി ടീമിലെ തന്റെ വിജയകരമായ പരിശീലനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആന്ഡ് വെയ്ല്സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് (ECB) ഈ സുപ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം താരത്തെ ഏല്പ്പിച്ചത്. ബെന് ഫോക്സ്, ജോണി ബെയര്സ്റ്റോ തുടങ്ങിയ മുന്നിര വിക്കറ്റ് കീപ്പര്മാരുടെ മികവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സാറയുടെ പ്രധാന ചുമതല.
വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗിലെ സാങ്കേതിക തികവില് ലോകക്രിക്കറ്റില് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച് നിന്ന താരമായിരുന്നു സാറ ടെയ്ലര്. സ്റ്റമ്പിംഗിലും ക്യാച്ചുകളിലും പുരുഷ താരങ്ങളെപ്പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വേഗതയായിരുന്നു സാറയുടെ പ്രത്യേകത. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി രണ്ട് ഏകദിന ലോകകപ്പുകളും ഒരു ടി20 ലോകകപ്പും നേടിയ താരം, സമ്മര്ദ്ദഘട്ടങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണമെന്ന് നന്നായി അറിയുന്ന താരമാണ്. വിക്കറ്റിന് പിന്നിലെ ഫൂട്ട്വര്ക്കിലെ താരത്തിന്റെ മികവും പ്രശസ്തമാണ്. ബ്രണ്ടന് മക്കല്ലം, ബെന് സ്റ്റോക്സ് എന്നിവര്ക്കൊപ്പം ചേര്ന്ന് ടീമിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതില് സാറയുടെ സേവനം വലിയ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് കരുതുന്നത്.
നേരത്തെ പുരുഷ ടീമുകളെ വനിതകള് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അപൂര്വ്വമായിരുന്നെങ്കില്, സാറയുടെ ഈ നിയമനം ആഗോളതലത്തില് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിതുറക്കും. വരും വര്ഷങ്ങളില് ഐപിഎല് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വലിയ ലീഗുകളിലും വനിതാ പരിശീലകര്ക്ക് കൂടുതല് അവസരങ്ങള് ലഭിക്കാന് ഇത് കാരണമായേക്കും.