ഗിൽ കളിക്കേണ്ടത് കോലിയെ പോലെ, ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നാൽ മതി: ദീപ് ദാസ് ഗുപ്ത

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 16 ഡിസംബര് 2025 (18:36 IST)
ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്ത് റണ്സെടുക്കാന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യന് ഉപനായകനായ ശുഭ്മാന് ഗില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് മുന് ഇന്ത്യന് വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ദീപ് ദാസ് ഗുപ്ത. ടി20 ഫോര്മാറ്റില് വിരാട് കോലി കളിച്ചിരുന്ന റോള് ഗില് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും കൂടുതല് ആക്രമണോത്സുകമായി കളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ദീപ് ദാസ് ഗുപ്ത
പറയുന്നു.
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശുഭ്മാന് ഗില്ലിന്റെ റോള് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം മറ്റ് മിക്ക കളിക്കാരും സ്ട്രോക്ക് പ്ലെയേഴ്സാണ് അതിനാല് തന്നെ വിരാട് കോലി വര്ഷങ്ങളായി ചെയ്തിരുന്ന ആങ്കര് റോളാണ് ഗില് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരും ചുറ്റും ആക്രമിച്ച് കളിക്കുമ്പോള് ഒരു വശത്ത് പിടിച്ചുനില്ക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ഗില്ലിന്റെ റോള്. ഉയര്ന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിന് പകരം സ്ഥിരതയ്ക്കാണ് ഗില് പ്രാധാന്യം നല്കേണ്ടത്.
വിരാട് കോലി കളിച്ച റോളിലാണ് ഗില്ലിനെ ഞാന് കാണുന്നത്. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമായി കളിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് അതിനാല് ഗില്ലിന് ആവശ്യമില്ല. സ്ഥിരതയുണ്ടാവുക എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രധാനം. ദീപ് ദാസ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.