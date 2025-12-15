തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
എന്നെ വിശ്വസിക്കു, ഗില്ലും സൂര്യയും ലോകകപ്പിൽ തിളങ്ങും, ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് അഭിഷേക്

Abhishek Sharma
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 15 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (17:20 IST)
ധര്‍മ്മശാലയില്‍ നടന്ന മൂന്നാം ടി20യില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ജയത്തിന് പിന്നാലെ മോശം ഫോം തുടരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനും നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിനും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓപ്പണിംഗ് താരമായ അഭിഷേക് ശര്‍മ. പരമ്പരയില്‍ 2-1ന് ഇന്ത്യ മുന്നിലാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 3 മത്സരങ്ങളിലും നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനമാണ് സൂര്യയും ഗില്ലും കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്. 2 പേരുടെയും മോശം പ്രകടനങ്ങളില്‍ വിമര്‍ശനം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അഭിഷേക് ശര്‍മയുടെ പ്രതികരണം.

വരാനിരിക്കുന്ന ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പിലും അതിന് മുന്‍പായി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ നടത്തി ഇരു താരങ്ങളും മടങ്ങിവരുമെന്നാണ് അഭിഷേക് വ്യക്തമാക്കിയത്. അഭിഷേകിന്റെ വാക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ. തീര്‍ച്ചയായും 2 താരങ്ങളും ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തും. പ്രത്യേകിച്ച് ശുഭ്മാന്‍. അവന്‍ ഏത് സാഹചര്യത്തില്‍ നന്നായി കളിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം.അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.


