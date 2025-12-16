ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

ഗില്ലിനെ പുറത്താക്കണ്ട, റെസ്റ്റ് കൊടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി : മുഹമ്മദ് കൈഫ്

Shubman Gill
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (12:07 IST)
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണിംഗ് താരവും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനുമായ ഗില്ലിന്റെ പ്രകടനങ്ങളെ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ മുഹമ്മദ് കൈഫ്. പരമ്പരയില്‍ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ ഗില്ലിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ച് സഞ്ജു സാംസണെ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് തന്റെ യൂട്യുബ് ചാനലില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില്‍ കൈഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ കാര്യമായ അവസരങ്ങള്‍ ടീം ഗില്ലിന് നല്‍കി കഴിഞ്ഞതായി കൈഫ് വ്യക്തമാക്കി. ഉപനായകനെ ഒഴിവാക്കി എന്ന തീരുമാനം ചെയ്യണമെന്നില്ല പകരം ഗില്ലിന് വിശ്രമം നല്‍കുകയോ മറ്റൊരു താരത്തെ പരീക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ടീമിന് പറയാവുന്നതാണ്. കൈഫ് പറഞ്ഞു. ഒരു വര്‍ഷമായി ഗില്‍ കളിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ 2-3 മോശം ഇന്നിങ്ങ്‌സുകള്‍ കൊണ്ട് തന്നെ ടീമില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി എന്ന് പുറത്തിരിക്കുന്ന കളിക്കാരന്‍ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും. കൈഫ് പറഞ്ഞു.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :