Chennai Super Kings : ചെന്നൈയ്ക്ക് ഫുൾ ജെൻ സി വൈബ്, അൺ ക്യാപ്ഡ് താരങ്ങൾക്കായി മുടക്കിയത് 28.40 കോടി!

Chennai super kings, IPL auction,prasant veer, karthik sharma, Cricket News,ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്ങ്സ്,ഐപിഎൽ ഓക്ഷൻ, പ്രശാന്ത് വീർ,കാർത്തിക് ശർമ, ക്രിക്കറ്റ് വാർത്ത
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (17:30 IST)
ഐപിഎല്‍ മിനി താരലേലത്തില്‍ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സ്. കാലങ്ങളായി 30 കഴിഞ്ഞ താരങ്ങളെ വലയിട്ട് പിടിക്കുന്ന ശൈലി തങ്ങള്‍ അപ്പാടെ മാറി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ ചെന്നൈയുടെ ഐപിഎല്‍ സ്ട്രാറ്റജി. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിദേശതാരങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ പോകാതെ ഒളിഞ്ഞുനിന്ന ചെന്നൈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് കളി പയറ്റിയത്.


യുവതാരങ്ങളായ പ്രശാന്ത് വീര്‍, കാര്‍ത്തിക് ശര്‍മ എന്നിവരെ 14.2 കോടി വീതം മുടക്കിയാണ് ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോനി 2026 സീസണില്‍ വിടവാങ്ങിയാല്‍ ചെന്നൈ നിരയില്‍ 30ന് മുകളിലുള്ള താരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ കുറവാണ് ഇതോടെ ഉണ്ടാവുക. സഞ്ജു സാംസണാകും ചെന്നൈ നിരയിലെ മുതിര്‍ന്ന താരങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍.

ആരാണ് പ്രശാന്ത് വീര്‍

നവംബര്‍ 24 2025ല്‍ ജനിച്ച 200കാരനായ പ്രശാന്ത് വീര്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള ഇടം കയ്യന്‍ ഓള്‍റൗണ്ട് താരമാണ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിനായി അണ്ടര്‍ 23 തലത്തില്‍ പ്രശാന്ത് നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ്‍ താരത്തെ ചെന്നൈയിലെത്തിച്ചത്. ഇടം കയ്യന്‍ സ്പിന്നറായ താരം ഇതാദ്യമായാണ് ഐപിഎല്ലില്‍ കളിക്കുന്നത്. യുപി ടി20 ലീഗിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് പ്രശാന്തിനായി 14.20 കോടി രൂപ മുടക്കാന്‍ ചെന്നൈയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഒഴിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒഴിവ് നികത്താന്‍ താരത്തിനാകുമെന്നാണ് ചെന്നൈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



കാര്‍ത്തിക് ശര്‍മ

അതേസമയം വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററെന്ന രീതിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട താരമാണ് കാര്‍ത്തിക് ശര്‍മ. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ലഖ്‌നൗവും കൊല്‍ക്കത്തയും തമ്മിലായിരുന്നു കാര്‍ത്തിക്കിനായി ലേലത്തില്‍ ഇറങ്ങിയത്. പിന്നീട് മത്സരം ചെന്നൈയും ഹൈദരാബാദും തമ്മിലായി. 19കാരനായ താരത്തെ 14.2 കോടി മുടക്കിയാണ് ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിച്ചത്. ലോവര്‍ ഓര്‍ഡറില്‍ നടത്തുന്ന വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനമാണ് കാര്‍ത്തികിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കുന്നത്. സയ്ദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലടക്കം മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് താരം നടത്തിയത്.



