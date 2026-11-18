ഐപിഎൽ 2027: ടീമുകൾ ഒഴിവാക്കിയ താരങ്ങളിൽ വമ്പൻ താരങ്ങളും, സ്റ്റാർക്കും ഹെറ്റ്മെയറും ഹെഡുമെല്ലാം പുറത്ത്!
ഐപിഎല് 2027 സീസണിന് മുന്പായി ടീമുകള് നിലനിര്ത്തുന്ന താരങ്ങളുടെ റിട്ടെന്ഷന് പട്ടിക പുറത്തുവന്നപ്പോള് പുറത്തായവരില് പ്രമുഖ താരങ്ങളും. ഡിസംബറില് ഗോവയില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന മിനി താരലേലത്തിന് മുന്പായാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസികള് തങ്ങള് നിലനിര്ത്തുന്ന താരങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ താരലേലത്തില് കോടികള് മുടക്കി സ്വന്തമാക്കിയ പല താരങ്ങളെയും ഇക്കുറി ടീമുകള് കൈവിട്ടു.
കഴിഞ്ഞ സീസണില് 18 കോടി രൂപ നല്കി സ്വന്തമാക്കിയ ശ്രീലങ്കന് യുവപേസര് മതീഷ പതിരാനയെ കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ സീസണില് പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് ഒരൊറ്റ മത്സരത്തില് മാത്രമായിരുന്നു താരം കളിച്ചത്. ടീമുകള് റിലീസ് ചെയ്ത താരങ്ങളില് ഏറ്റവും വിലകൂടിയ താരമാണ് പതിരാന. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ് 14.2 കോടി രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ പ്രശാന്ത് വീറിനെയും ടീം റിലീസ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ സീസണില് 6 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 91 റണ്സായിരുന്നു താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഐപിഎല് കളിക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് ഓസീസ് താരങ്ങളായ ട്രാവിസ് ഹെഡിനെയും മിച്ചല് സ്റ്റാര്ക്കിനെയും ടീമുകള് റിലീസ് ചെയ്തത്.
അതേസമയം ഏറെ നാളായി രാജസ്ഥാനില് തുടരുന്ന വെസ്റ്റിന്ഡീസ് താരം ഷിമ്രോണ് ഹെറ്റ്മയറെയും ടീം കൈവിട്ടു. 11 കോടി രൂപയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം. ന്യൂസിലന്ഡിന്റെ വെറ്ററന് പേസര് ട്രെന്റ് ബൊള്ട്ട്, ദീപക് ചാഹര് എന്നിവരെ മുംബൈയും റിലീസ് ചെയ്തു. 6.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ തുഷാര് ദേഷ്പാണ്ഡെയെ രാജസ്ഥാനും റിലീസ് ചെയ്തു.
ലോക്കി ഫെര്ഗൂസന്, മിച്ചല് ഓവന്, നേഹല് വധേര എന്നിവരെയാണ് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് റിലീസ് ചെയ്തത്. നിതീഷ് റാണ, അഭിഷേക് പോറല്,പതും നിസങ്ക, ബെന് ഡക്കറ്റ് എന്നിവരെ ഡല്ഹിയും റിലീസ് ചെയ്തു. ജേക്കബ് ബേഥല്, റിച്ചാര്ഡ് ഗ്ലീസന് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെയാണ് ആര്സിബി കൈവിട്ടത്. മാത്യു ഷോര്ട്ട്, മാറ്റ് ഹെന്റി തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെ ചെന്നൈയും റിലീസ് ചെയ്തു.