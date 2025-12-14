ഞായര്‍, 14 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
Sanju Samson: തുടരുന്നു ഒഴിവാക്കല്‍; ഗില്ലിനു വീണ്ടും അവസരം, സഞ്ജു ബെഞ്ചില്‍ തന്നെ

ആദ്യ രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങളിലും ഗില്‍ മോശം പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്

രേണുക വേണു| Last Modified ഞായര്‍, 14 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (20:09 IST)

Sanju Samson: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിലും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ പുറത്ത്. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനു അവസരം നല്‍കാനാണ് വീണ്ടും സഞ്ജുവിനെ തഴഞ്ഞത്.

ആദ്യ രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങളിലും ഗില്‍ മോശം പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. എന്നിട്ടും ഗില്ലിനെ ഒഴിവാക്കാനോ സഞ്ജുവിനു അവസരം നല്‍കാനോ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് തയ്യാറായില്ല. ഒന്നാം ടി20 യില്‍ രണ്ട് പന്തില്‍ നാല് റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്തായ ഗില്‍ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഗോള്‍ഡന്‍ ഡക്കായി.

ഇന്ത്യ, പ്ലേയിങ് ഇലവന്‍: അഭിഷേക് ശര്‍മ, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, തിലക് വര്‍മ, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, ജിതേഷ് ശര്‍മ, ഹര്‍ഷിത് റാണ, അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി


