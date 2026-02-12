വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026
England vs West Indies: ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയില്‍ വിന്‍ഡീസ്; ഇംഗ്ലണ്ട് തോറ്റത് 30 റണ്‍സിന്

സാം കറാന്‍ (30 പന്തില്‍ 43), ജേക്കബ് ബെതേല്‍ (23 പന്തില്‍ 33), ഫില്‍ സാള്‍ട്ട് (14 പന്തില്‍ 30), ജോസ് ബട്‌ലര്‍ (14 പന്തില്‍ 21) എന്നിവര്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും വിജയിപ്പിക്കാനായില്ല

രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:54 IST)
West Indies

England vs West Indies: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പില്‍ കരുത്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 30 റണ്‍സിന് തോല്‍പ്പിച്ചു വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 196 റണ്‍സ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് 19 ഓവറില്‍ 166 നു ഓള്‍ഔട്ട് ആയി.

സാം കറാന്‍ (30 പന്തില്‍ 43), ജേക്കബ് ബെതേല്‍ (23 പന്തില്‍ 33), ഫില്‍ സാള്‍ട്ട് (14 പന്തില്‍ 30), ജോസ് ബട്‌ലര്‍ (14 പന്തില്‍ 21) എന്നിവര്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും വിജയിപ്പിക്കാനായില്ല. വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനായി ഗുദകേഷ് മോതി നാല് ഓവറില്‍ 33 വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി. റോസ്റ്റണ്‍ ചേസിനു രണ്ട് വിക്കറ്റ്. ഷാമര്‍ ജോസഫ്, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേര്‍ഡ്, അക്കീല്‍ ഹൊസൈന്‍ എന്നിവര്‍ക്കു ഓരോ വിക്കറ്റ്.

ഓപ്പണര്‍മാരായ ബ്രണ്ടന്‍ കിങ് (ഒന്ന്), ഷായ് ഹോപ്പ് (പൂജ്യം) എന്നിവര്‍ വേഗം പുറത്തായെങ്കിലും പിന്നാലെ വന്ന ഷിമ്രോണ്‍ ഹെറ്റ്മയര്‍ (12 പന്തില്‍ 23), റോസ്റ്റണ്‍ ചേസ് (29 പന്തില്‍ 34) എന്നിവര്‍ പിടിച്ചുനിന്നു. അഞ്ചാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ഷെര്‍ഫെയ്ന്‍ റതര്‍ഫോര്‍ഡ് അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടി. 42 പന്തില്‍ രണ്ട് ഫോറും ഏഴ് സിക്‌സും സഹിതം 76 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന റതര്‍ഫോര്‍ഡ് ആണ് കളിയിലെ താരം. ജേസണ്‍ ഹോള്‍ഡര്‍ 17 പന്തില്‍ 33 റണ്‍സ് നേടി.


