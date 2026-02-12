അഭിഷേക് ശർമ്മ ആശുപത്രി വിട്ടു; നമീബിയക്കെതിരെ കളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു

രേണുക വേണു|
ന്യൂഡൽഹി: ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിർണ്ണായകമായ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കവെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന് ആശ്വാസവാർത്ത. വയറിലെ അണുബാധയെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന യുവ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് താരം ടീം ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി കടുത്ത വയറുവേദനയും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് താരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. യു.എസ്.എയ്ക്കെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തന്നെ താരത്തിന് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആ മത്സരത്തിൽ ഗോൾഡൻ ഡക്കിന് പുറത്തായ അഭിഷേക്, ശാരീരികാവശതകളെത്തുടർന്ന് ഫീൽഡിംഗിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല.
നമീബിയക്കെതിരെ കളിക്കുമോ?
വ്യാഴാഴ്ച അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമീബിയക്കെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ അഭിഷേക് കളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. ആശുപത്രി വിട്ടെങ്കിലും താരം പൂർണ്ണ കായികക്ഷമത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. മത്സരദിവസം രാവിലെ മാത്രമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരികയെന്ന് സഹതാരം തിലക് വർമ്മ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇന്നലെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
അഭിഷേകിന് വിശ്രമം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ഓപ്പണറായി എത്താനാണ് സാധ്യത. നിലവിൽ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിഷേകിന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫെബ്രുവരി 15-ന് കൊളംബോയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി താരത്തിന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്ന പേസ് ബൗളർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ പരിശീലനത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ബുംറ നമീബിയക്കെതിരെ കളിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഓൾറൗണ്ടർ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറും ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.