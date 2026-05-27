Vaibhav Sooryavanshi: 'ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സ്'; ഗെയ്ലിനെ മറികടന്ന് വൈഭവ്
Vaibhav Sooryavanshi: ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ സിക്സടി റെക്കോർഡ് തകർത്ത് 15 കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദിനെതിരായ എലിമിനേറ്റർ മത്സരത്തിലാണ് വൈഭവിന്റെ നേട്ടം. ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സുകൾ നേടുന്ന താരമായിരിക്കുകയാണ് വൈഭവ്.
2012 സീസണിൽ ക്രിസ് ഗെയ്ൽ ആർസിബിക്കു വേണ്ടി 59 സിക്സുകൾ പറത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സീസണിൽ 15-ാം മത്സരത്തിലാണ് വൈഭവ് ഗെയ്ലിന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നത്.
ഈ സീസണിൽ 15 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 237.78 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 642 റൺസാണ് വൈഭവ് ഇതുവരെ നേടിയിരിക്കുന്നത്.