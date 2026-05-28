IPL 2026: ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളികൾ ആര്? രാജസ്ഥാൻ-ഗുജറാത്ത് മത്സരം നാളെ
എലിമിനേറ്ററിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിലെത്തിയത്
IPL 2026: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ എതിരാളികൾ ആരായിരിക്കുമെന്ന് നാളെ (വെള്ളി) അറിയാം. ഛണ്ഡിഗഡിൽ നാളെ രാത്രി 7.30 മുതലാണ് രണ്ടാം ക്വാളിഫയർ. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നേരിടും. മേയ് 31 ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫൈനൽ.
എലിമിനേറ്ററിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിലെത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 243 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദ് 196 നു ഓൾഔട്ട്. ടോസ് ലഭിച്ച ഹൈദരബാദ് ഗുജറാത്തിനെ ബാറ്റിങ്ങിനു അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയുടെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സാണ് രാജസ്ഥാനു കൂറ്റൻ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. 29 പന്തുകളിൽ 97 റൺസാണ് 15 കാരൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 12 സിക്സുകളും അഞ്ച് ഫോറുകളും അടങ്ങിയതാണ് വൈഭവിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. സീസണിലെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ വൈഭവ് ഒന്നാമതെത്തി.
'വണ്ടർ കിഡ്' എന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുമപ്പുറമാണ് താനെന്ന് ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോഴും വൈഭവ് തെളിയിക്കുകയാണ്. 15 കാരനായ ഈ അൺക്യാപ്ഡ് പ്ലെയറിന്റെ ബാറ്റ് ചൂടറിഞ്ഞവരിൽ ജസ്പ്രിത് ബുംറ, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡ് എന്നിങ്ങനെ ലോകോത്തര ബൗളർമാരും ഉണ്ട്.
Argentina World Cup 2026 squad : മെസ്സിക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രമുഖ താരങ്ങളില് പലര്ക്കും പരിക്ക്, അര്ജന്റീന സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നു.. എന്നെത്തും സ്കലോണിയുടെ ടീം പ്രഖ്യാപനം?
പോര്ച്ചുഗല്,സ്പെയ്ന്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ബ്രസീല് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ടീമുകളെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ 26 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അര്ജന്റീന സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെയും നടത്തിയിട്ടില്ല.അന്തിമ 26 അംഗ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഇതുവരെ വൈകുന്നത് ആരാധകരിലും ഫുട്ബോള് ലോകത്തും വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.