  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍
  4. Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Match
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (09:13 IST)

IPL 2026: ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളികൾ ആര്? രാജസ്ഥാൻ-ഗുജറാത്ത് മത്സരം നാളെ

എലിമിനേറ്ററിൽ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരബാദിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിലെത്തിയത്

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Match, RR vs GT, IPL 2026
Publish: Thu, 28 May 2026 (09:13 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (09:15 IST)
google-news
Rajasthan Royals

IPL 2026: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ എതിരാളികൾ ആരായിരിക്കുമെന്ന് നാളെ (വെള്ളി) അറിയാം. ഛണ്ഡിഗഡിൽ നാളെ രാത്രി 7.30 മുതലാണ് രണ്ടാം ക്വാളിഫയർ. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നേരിടും. മേയ് 31 ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫൈനൽ. 
 
എലിമിനേറ്ററിൽ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരബാദിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിലെത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 243 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരബാദ് 196 നു ഓൾഔട്ട്. ടോസ് ലഭിച്ച ഹൈദരബാദ് ഗുജറാത്തിനെ ബാറ്റിങ്ങിനു അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 
 
വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയുടെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്‌സാണ് രാജസ്ഥാനു കൂറ്റൻ സ്‌കോർ സമ്മാനിച്ചത്. 29 പന്തുകളിൽ 97 റൺസാണ് 15 കാരൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 12 സിക്സുകളും അഞ്ച് ഫോറുകളും അടങ്ങിയതാണ് വൈഭവിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. സീസണിലെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ വൈഭവ് ഒന്നാമതെത്തി. 
About Writer
WEBDUNIA

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർ

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർപരുക്കിനെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് ബെതേൽ ആർസിബി ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

ഐപിഎല്ലിലെ പുറത്താകൽ, ഒടുവിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രീതി സിൻ്റ, വൈകാരിക കുറിപ്പിന് പിന്തുണയുമായി ആരാധകർ

ഐപിഎല്ലിലെ പുറത്താകൽ, ഒടുവിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രീതി സിൻ്റ, വൈകാരിക കുറിപ്പിന് പിന്തുണയുമായി ആരാധകർഐപിഎല്ലില്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ നന്നായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവസാന മത്സരങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഒരു പോയന്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് പഞ്ചാബിന് പ്ലേ ഓഫ് അവസരം നഷ്ടമായത്. ഇതില്‍ പ്രതികരണമെന്നും നടത്താതിരുന്ന പ്രീതി സിന്റ ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇതേ പറ്റി മനസ്സ് തുറന്നത്.

ചരിത്ര റെക്കോർഡിനു മൂന്ന് റൺസ് അകലെ വീണു; ഇനിയും വിളിക്കണോ 'അതിശയ ബാലൻ' എന്ന്?

ചരിത്ര റെക്കോർഡിനു മൂന്ന് റൺസ് അകലെ വീണു; ഇനിയും വിളിക്കണോ 'അതിശയ ബാലൻ' എന്ന്?'വണ്ടർ കിഡ്' എന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുമപ്പുറമാണ് താനെന്ന് ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോഴും വൈഭവ് തെളിയിക്കുകയാണ്. 15 കാരനായ ഈ അൺക്യാപ്ഡ് പ്ലെയറിന്റെ ബാറ്റ് ചൂടറിഞ്ഞവരിൽ ജസ്പ്രിത് ബുംറ, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ജോഷ് ഹെയ്‌സൽവുഡ് എന്നിങ്ങനെ ലോകോത്തര ബൗളർമാരും ഉണ്ട്.

Argentina World Cup 2026 squad : മെസ്സിക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രമുഖ താരങ്ങളില്‍ പലര്‍ക്കും പരിക്ക്, അര്‍ജന്റീന സ്‌ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നു.. എന്നെത്തും സ്‌കലോണിയുടെ ടീം പ്രഖ്യാപനം?

Argentina World Cup 2026 squad : മെസ്സിക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രമുഖ താരങ്ങളില്‍ പലര്‍ക്കും പരിക്ക്, അര്‍ജന്റീന സ്‌ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നു.. എന്നെത്തും സ്‌കലോണിയുടെ ടീം പ്രഖ്യാപനം?പോര്‍ച്ചുഗല്‍,സ്‌പെയ്ന്‍, ഇംഗ്ലണ്ട്, ബ്രസീല്‍ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ടീമുകളെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ 26 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അര്‍ജന്റീന സ്‌ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെയും നടത്തിയിട്ടില്ല.അന്തിമ 26 അംഗ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഇതുവരെ വൈകുന്നത് ആരാധകരിലും ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകത്തും വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.

IPL 2026: ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളികൾ ആര്? രാജസ്ഥാൻ-ഗുജറാത്ത് മത്സരം നാളെ

IPL 2026: ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളികൾ ആര്? രാജസ്ഥാൻ-ഗുജറാത്ത് മത്സരം നാളെIPL 2026: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ എതിരാളികൾ ആരായിരിക്കുമെന്ന് നാളെ (വെള്ളി) അറിയാം. ഛണ്ഡിഗഡിൽ നാളെ രാത്രി 7.30 മുതലാണ് രണ്ടാം ക്വാളിഫയർ. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നേരിടും. മേയ് 31 ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫൈനൽ.

Vaibhav Suryavanshi :സിക്സടിച്ച് ഗെയ്‌ലിനെ മറികടന്നു, എന്നാൽ വേഗതയേറിയ ഐപിഎൽ സെഞ്ചുറി 3 റൺസകലെ നഷ്ടം, കണ്ണ് കലങ്ങി മടങ്ങി വൈഭവ്

Vaibhav Suryavanshi :സിക്സടിച്ച് ഗെയ്‌ലിനെ മറികടന്നു, എന്നാൽ വേഗതയേറിയ ഐപിഎൽ സെഞ്ചുറി 3 റൺസകലെ നഷ്ടം, കണ്ണ് കലങ്ങി മടങ്ങി വൈഭവ്ഐപിഎല്ലില്‍ ഒരു സീസണില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സിക്‌സുകളെന്ന സാക്ഷാല്‍ ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ത്തെങ്കിലും ഐപിഎല്ലിലെ വേഗതയേറിയ സെഞ്ചുറിയെന്ന നേട്ടം 3 റണ്‍സകലെ വൈഭവിന് നഷ്ടമായി. പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ഏറെ നിരശനായാണ് താരം കളം വിട്ടത്.