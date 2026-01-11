റിഷഭ് പന്തിന് പകരക്കാരനായി ധ്രുവ് ജുറെൽ, ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 11 ജനുവരി 2026 (12:44 IST)
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില് നിന്ന് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ റിഷഭ് പന്തിന് പകരക്കാരനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിസിസിഐ. ഇഷാന് കിഷനെ മറികടന്ന് യുവതാരമായ ധ്രുവ് ജുറെലാണ് ടീമിലെത്തിയത്. വിജയ് ഹസാരെ ടൂര്ണമെന്റില് ഉത്തര്പ്രദേശിനായി
നടത്തിയ തകര്പ്പന് പ്രകടനങ്ങളാണ് ജുറെലിന് തുണയായത്. താരം ഇതിനോടകം ഇന്ത്യന് ടീമിനൊപ്പം ചേര്ന്നതായി ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു.
റിഷഭ് പന്തിന് പകരക്കാരനായി സഞ്ജു സാംസണ്, ഇഷാന് കിഷന് എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഉയര്ന്ന് കേട്ടിരുന്നു. എന്നാല് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിനുമായുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലന ക്യാമ്പിലാണ് ഇരുവരും. ക്യാമ്പില് നിന്നും ഇവരെ മാറ്റേണ്ടെന്ന സെലക്ടര്മാരുടെ തീരുമാനമാണ് ജുറെലിന് അവസരമൊരുക്കിയത്.
വഡോദരയില് ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഓപ്ഷണല് പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് പന്തിന് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് വഡോദരയില് തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ജനുവരി 14നും മൂന്നാം മത്സരം ജനുവരി 18നുമാണ്.