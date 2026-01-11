Rishab Pant : റിഷഭ് പന്തിന് വീണ്ടും പരിക്ക്, ഏകദിന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പുറത്ത്, ഇഷാൻ കിഷൻ പകരമെത്തിയേക്കും

അഭിറാം മനോഹർ|
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്റര് റിഷഭ് പന്തിന്റെ പരിക്ക്. ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യമത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ വഡോദരയില് ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ബോളുകൊണ്ട് പന്തിന്റെ അടിവയറില് പരിക്കേറ്റത്. വേദനകൊണ്ട് പുളഞ്ഞ താരം ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനം പൂര്ത്തിയാക്കാതെയാണ് മടങ്ങിയത്.
അടിവയറ്റില് പരിക്കേറ്റ താരത്തിന് പരമ്പര പൂര്ണ്ണമായും നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് വിവരം. പന്തിന്റെ പരിക്ക് എത്രമാത്രം ഗൗരവകരമാണെന്നതിനെ പറ്റി ബിസിസിഐ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. റിഷഭ് പന്തിന്റെ പകരക്കാരനെയും ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഏകദിനത്തില് കെ എല് രാഹുലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പര്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തിന് മുന്പായി പകരം വിക്കറ്റ് കീപ്പര് താരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കില്ല.
പന്തിന് പകരക്കാരനായി ഇഷാന് കിഷന്, സഞ്ജു സാംസണ്, ധ്രുവ് ജുറെല് എന്നീ പേരുകളാണ് ഏകദിനത്തിലേക്ക് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇഷാന് കിഷനും സഞ്ജു സാംസണും ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമിന്റെ ഭാഗമായതിനാല് ധ്രുവ് ജുറലിന് അവസരം ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയില് ഉത്തര്പ്രദേശിനായി 7 മത്സരങ്ങളില് 4 അര്ധസെഞ്ചുറികളും 2 സെഞ്ചുറികളും സഹിതം 590 റണ്സ് ധ്രുവ് ജുറല് അടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. പന്തിന് പകരം ഇടം കയ്യന് ബാറ്ററെ തന്നെ സെലക്ടര്മാര് പരിഗണിച്ചാല് ഇഷാന് കിഷനാകും പകരക്കാരനായി ടീമിലെത്തുക.